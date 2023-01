Gremlins/ Su Italia 1 il film di Joe Dante con Zack Galligan e Polly Holiday

Gremlins, film di Italia 1 diretto da Joe Dante

Gremlins è un mix perfetto tra la commedia, l’horror e il fantastico, del 1984, che va in onda oggi, 7 gennaio, a partire dalle 23,20 su Italia 1. La regia è di Joe Dante, mentre gli interpreti principali sono: Zack Galligan, Polly Holiday, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Dick Miller e Glyn Turman. Tra i produttori esecutivi del film Gremlins figura anche Steven Spielberg. Le musiche sono di Jerry Goldsmith, grade compositore e direttore d’orchestra statunitense, vincitore dell’Oscar per il film Il Presagio. Il film ha avuto anche un sequel Gremlins 2 del 1990.

Il film Gremlins è stato un grande successo sia di pubblico che di critica ed ha incassato molto già dalla prima settimana d’uscita. Il Sole 24 ore lo ha considerato come uno dei film più belli degli anni ottanta. Il successo commerciale di Gremlins è stato tale da risultare al quarto posto come miglior incasso del 1984. Il grande clamore di Gremlins ha provocato anche una grande attività di produzione, infatti, ancora oggi si vendono gadget ispirati al film come peluche, videogiochi e giochi da tavolo. L’attrice protagonista Phoebe Cates è diventata famosa giovanissima grazie al film Paradise del 1982. Nel film compare anche in un cameo il regista Steven Spielberg nei panni di un uomo sulla sedia a rotelle.

Gremlins, la trama del film

La narrazione di Gremlins si svolge durante il periodo prenatalizio e vede il protagonista, un inventore alle prime armi, Rand, alla ricerca di un regalo particolare per il figlio Billy. Passeggiando nel quartiere di Chinatown, nota in un negozio uno strano animaletto peloso, un Mogway, che il potere di pronunciare alcune parole ed in più e anche amante della musica. Purtroppo, il proprietario, non ha intenzione di venderlo, ma il nipote, di nascosto lo cede per poche monete e facendo lui alcune raccomandazioni importanti.

Il buffo animaletto, infatti, per poter star bene a lungo non deve mai essere esposto alla luce, non può stare a contatto con l’acqua e non può ricevere cibo dopo la mezzanotte. Bill, si affeziona subito al bizzarro animale e gli affida il nome di Gizmo. Ma le regole a cui si devono attenere sono difficili da rispettare, infatti, subito dopo il suo arrivo la mamma scatta una foto e la luce del flash rende nervoso Gizmo e un amico di Bill il giorno dopo fa cade involontariamente dell’acqua addosso all’animale. questa disattenzione ha delle conseguenze gravi, infatti dal corpo dell’animaletto vengono fuori delle escrescenze dalle quali vengono fuori altri 5 animaletti simili a lui. I nuovi arrivati, però, sono meno dolci di Gizpo e si rivelano subito molto aggressivi e difficili da dominare. Bill, decide di rivolgersi ad un ricercatore universitario per cercare di comprendere come affrontare al meglio la situazione. Purtroppo la situazione, diventa subito fuori controllo e gli animaletti diventano sempre più cattivi e malvagi e si trasformano in mostri verdi i “gremlins” molto pericolosi. Il professore universitario, mentre stava analizzando uno di loro viene annientato e tutta la città diviene in ostaggio dei terribili mostri. Ma il lieto fine è assicurato, perché Bill riesce, con l’aito dei suoi amici e di Gizmo a sconfiggere i terribili Gremlins.

