Benjamin Mascolo, ex membro dell’amato duo “Benji e Fede“, ha sposato Greta Cuoghi a sorpresa lo scorso anno dopo una relazione con l’attrice Bella Thorne. Lui e l’ex fidanzata erano stati per molto tempo sotto gli occhi del gossip, poi improvvisamente è arrivato l’annuncio della rottura. Pare che il cantante abbia voluto mantenere il silenzio per un po’ prima che si scoprisse del matrimonio con la nuova compagna.

I fan hanno saputo delle nozze grazie ad un video su Tik Tok, girato da una fan che per caso li ha visti uscire dal Comune vestiti a festa. Da quel momento la clip è diventata virale e il segreto di Benji è venuto a galla. Pare che il cantante avesse le stesse intenzioni con l’ex fidanzata. Anche a Bella Thorne aveva dato l’anello dopo tre anni di fidanzamento, gioiello che lei aveva sfoggiato su tutti i suoi profili social felicissima di diventare sua moglie. Nel settembre dello stesso anno, Benji ha dato la notizia della rottura nel podcast di Luca Casadei.

Quella tra Bella Thorne e Benji era stata una storia un po’ difficile. Lo stesso cantante aveva spiegato che di mezzo c’era abuso di droga, specialmente da parte della ragazza. Con Greta Cuoghi, invece, pare essere tutto diverso, specialmente perchè a differenza dell’attrice non ama mettersi in mostra davanti alle telecamere. Di lei si sa pochissimo se non che ha vent’anni ed è nata a Modena. Greta Cuoghi ha conosciuto il cantante nel 2022, in un momento in cui lui era in Italia per lavoro. Quello, come ha dichiarato Benji, è stato uno dei momenti più bassi e difficili della sua vita ma si è detto fortunatissimo ad averla incontrata.

Sembra che Greta Cuoghi e Benji facciano sul serio. Oltre ad essersi sposati prestissimo, il cantante ha anche ammesso di vederla come la madre dei suoi figli nonostante la giovane età: “Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero“. Insomma, tutta un’altra storia rispetto alla relazione con Bella Thorne, che a quanto pare non era assolutamente in sintonia con lui. Greta Cuoghi e Benji si sono sposati in gran segreto con una cerimonia totalmente riservata ai parenti.