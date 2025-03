Dopo la fine della storia turbolenta con Bella Thorne, che ha portato a un divorzio e tanti problemi – come la dipendenza dalla droga – Benjamin Mascolo ha trovato nuovamente l’amore. La nuova donna nella vita nel cantante di Benji & Fede, che con Federico Rossi si è ritrovato proprio di recente dopo la parentesi in America dopo il matrimonio con Bella Thorne, si chiama Greta Cuoghi. Non sono molte le informazioni che abbiamo riguardo Greta, che sembra essere molto privata. Benjamin Mascolo, dopo aver vissuto una storia d’amore mediatica e molto esposta come quella con Bella, ha deciso di tenere privata la sua vita intima una volta tornato in Italia. Sappiamo però che la moglie di Benjamin Mascolo lo ha aiutato nel momento più complesso della sua vita ovvero quello del ritorno in Italia dopo la separazione con Bella. Anni in cui Benji ha dovuto fare i conti con una vita distrutta e con la dipendenza da droga, che ha affrontato grazie all’amore della famiglia e ad un percorso di psicoterapia.

Proprio in quegli anni ha conosciuto Greta Cuoghi, che fin da subito lo ha capito e apprezzato nonostante lui non fosse affatto in un momento facile della sua vita. “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata” ha raccontato Benjamin a Vanity Fair.

Greta Cuoghi, chi è la moglie di Benjamin Mascolo? Ora sognano di diventare genitori

Greta Cuoghi e Benjamin Mascolo si sono sposati poco dopo essersi conosciuti, nel novembre del 2023. Solo un anno prima lui aveva divorziato da Bella Thorne. Il “sì” è arrivato a Modena, in comune: lei con un tailleur bianco, lui con una giacca. Un matrimonio semplice e intimo che ha celebrato il loro amore in maniera molto sobria, senza necessità di telecamere. Benjamin ha raccontato che proprio con la moglie sogna ora di diventare papà: un desiderio che spera di poter realizzare quanto prima.