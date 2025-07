Greta Cuoghi, moglie di Benji: chi è? I due si sono sposati a sorpresa nel 2023: un matrimonio intimo e riservato. Ora sognano una famiglia

La moglie di Benji, nome d’arte di Benjamin Mascolo, ha scelto di rimanergli accanto in uno dei momenti più complicati della sua vita. Tornato in Italia dopo la fine del suo matrimonio con l’attrice Bella Thorne, dal quale era uscito con le ossa rotte, Benji ha trovato confronto proprio in Greta, che lo ha fatto sentire accolto, capito e protetto, in un momento in cui era particolarmente fragile.

“Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore” ha raccontato Benji. Greta Cuoghi, questo il nome della moglie di Benji: il cantante non ha mai nascosto come si senta estremamente fortunato nell’aver avuto la possibilità di conoscere quella donna per lui speciale e di condividere la sua vita con lei.

Dopo l’amore mediatico vissuto con Bella Thorne, Benjamin Mascolo ha scelto di godersi in privato la storia con Greta Cuoghi, con la quale ha cominciato una storia d’amore che in poco tempo è culminata con un matrimonio.

Benji e Greta si sono sposati nel 2023, a Modena, in comune: un semplicissimo rito civile, con solamente i familiari più stretti presenti. Greta, che all’epoca del matrimonio aveva vent’anni, fa la modella: una ragazza molto semplice, come la descrive appunto il marito.

Greta Cuoghi, moglie di Benji: chi è? “Con lei immagino dei figli”

“Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia” aveva raccontato Benjamin Mascolo prima di convolare a nozze con Greta Cuoghi. La moglie di Benji ha avuto il merito di farlo credere nuovamente nell’amore e di farlo risalire dopo un periodo particolarmente complesso. Oggi Benji sogna con lei una famiglia: non ha mai nascosto che in lei vede la madre dei suoi figli.

