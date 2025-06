Da ‘Re del gossip’ a protagonista è un attimo; Fabrizio Corona non è certo immune ai retroscena riguardanti lo showbiz e lo dimostrano le recenti rivelazioni choc di Greta De Santi. La tiktoker – come racconta Leggo – in una chiacchierata con GrenBaud in live su Twitch, si è raccontata nel merito di alcuni aneddoti e circostanze vissute da quando è a stretto contatto con determinati ambienti per via della sua attività social e, tra un retroscena e l’altro, spicca il racconto a proposito del primo – e forse unico – incontro con Fabrizio Corona.

Greta De Santi ai tempi aveva 22 anni e si trovava ad un evento organizzato proprio presso l’abitazione di Fabrizio Corona; un’amicizia in comune allarga l’invito alla tiktoker che fin da subito pare abbia notato un’atmosfera non proprio gradevole: “C’era anche la sua tipa, una cantante, che mi guardava malissimo…”. Successivamente la 26enne ha spiegato come il ‘Re dei paparazzi’ abbia tentato un primo approccio: “Ci proveresti con me?”, prontamente respinto dalla diretta interessata. “Gli dissi che non ero interessata ai ragazzi più grandi”.

Greta De Santi: “Fabrizio Corona? Si è offeso quando l’ho rifiutato perchè troppo grande…”

Il racconto di Greta De Santi a proposito di quel primo incontro piuttosto singolare con Fabrizio Corona prosegue: “Lui si è offeso: ‘Ma come ti permetti’…”. Eppure, pare proprio che l’imprenditore non si sia arreso arrivando direttamente al dunque: la tiktoker – sempre in live da GrenBaud, come riporta Leggo – avrebbe spiegato come Corona sia riuscito ad entrare in bagno mentre c’era appunto lei e un’amica con l’obiettivo di strappare un bacio all’allora 22enne. “Vi giuro, si è avvicinato moltissimo; mi sono tirata indietro mentre lui cercava di mettermi la lingua in bocca…”. Data la situazione e il rifiuto, Greta De Santi ha dunque spiegato di aver deciso di lasciare salutare tutti e andare a casa. Tra l’altro, anche un suo amico – autore dell’invito a quell’evento – avrebbe visto tutto vedendosi costretto ad intervenire: “Lasciala stare, è fidanzata”.

La rivelazione choc di Greta De Santi a proposito dell’approccio di Fabrizio Corona ha ovviamente colpito GrenBaud che, date le dinamiche raccontate, non poteva che accennare ad una ‘quasi’ molestia. Circostanza che però la tiktoker ha escluso, seppur non proprio in maniera netta: “Se mi sono sentita molestata? Ma no, figurati! Eravamo tutti ubriachi…”. La giovane ha sottolineato l’insistenza per il bacio e l’aiuto necessario per divincolarsi, per poi chiosare: “Roba di ordinaria amministrazione, va benissimo ragazzi”.