Greta e Marcello, fidanzata e “suocero” Blind/ “Accolto come un figlio, sono casa”

Greta e Marcello sono la fidanzata e il suocero di Blind. Il rapper concorrente de L’Isola dei Famosi 2022 in lacrime racconta come l’incontro con Greta e la sua famiglia abbiano cambiato in meglio la sua vita. “Greta mi ha accolto a casa sua, li ho trovato la mamma e Marcello che è come un padre, un fratello maggiore, una figura maschile fondamentale per il mio percorso di vita” racconta in lacrime l’ex concorrente di X Factor che ha conosciuto Greta in un momento molto difficile della sua vita. “Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato” – aggiunge Blind che in lacrime precisa – “mi mancano da morire, per me è casa. E’ una mancanza troppo forte”.

Che dire: un grande amore quello tra Greta e Blind che oggi sono più uniti che mai. I due si sono conosciuti quando erano ragazzini, ma si sono innamorati nel tempo. Proprio Greta parlando del compagno ha rivelato: “questi siamo noi, questa è la nostra storia. Due bambini, che poi sono cresciuti e che il destino ha fatto rincontrare… Nonostante le difficoltà, credeteci sempre, perché solo credendo nell’amore si trova il coraggio di amare. Questo me l’ha insegnato lui”.

Blind: “Greta ci sei sempre stata quando avevo bisogno” e su Marcello…

Blind è follemente innamorato di Greta ed è legato anche alla sua famiglia che l’ha aiutato e supportato in un momento molto delicato della sua vita. In particolare Marcello, il padre di Greta, che ha un ruolo importante nella sua vita. Proprio il rapper parlando della fidanzata ha rivelato: “dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita, grazie per tutto. TI AMO VITA MIA”.

Il rapper di Cuore nero parlando proprio dell’amore ha aggiunto: “è stata a salvarmi la musica e l’amore, perché non riuscivo ad andare avanti e non capivo che persona ero, grazie alla musica e all’amore ho capito…Ci conosciamo dall’asilo e lei mi ha detto se vuoi stare con me devi smettere con tutto quello che stai facendo. E io l’ho fatto. Venendo da un periodo brutto di droghe, non è facile, ma io ne sono uscito”.











