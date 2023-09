Greta e Mirko di Temptation Island in crisi/ Lui: “Sto di merd*”, lei furiosa per le bugie: cos’è successo

Mirko Brunetti e Greta Rossetti di Temptation Island 2023 in crisi: botta e risposta sui social

È aria di crisi per Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La coppia nata a Temptation Island 2023 sembra essere vicina alla rottura dopo un incontro avvenuto tra Mirko e la sua ex Perla Vatiero. Greta è arrivata ad accusarlo pubblicamente di averle mentito e in più occasioni, accusa alla quale Brunetti ha replicato con un lungo post pubblicato su Instagram.

“Mi sono preso un po’ di tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di merd* e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto.” ha esordito Mirko. Così ha proseguito: “Sempre per Greta, mi sono accertato dei non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con ex ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così.”

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono lasciati? Lei replica furiosa su Instagram

Dopo aver letto questo post, Greta ha deciso di intervenire a sua volta su Instagram, dicendosi “sconvolta” in una serie di stories in cui ha spiegato perché si è sentita tradita dal fidanzato. “Mi ha mentito su molte cose. – ha subito chiarito – Noi veniamo già da una bugia grande che mi ha detto, e invece di dimostrare tu mi dici altre bugie. Voi vi fidereste? No, perché poi arrivi a farti i film mentali e fare di poco tanto.”

Greta ha inoltre specificato che il problema non sta negli incontri con la sua ex: “Lui è liberissimo di vedere Perla, perché io sono la prima ad avere un buon rapporto con i miei ex perché odio le guerre e i litigi, però se mi dici bugie, la fiducia la perdi in un attimo.” Così ha concluso: “E la cosa peggiore è che invece di chiamarmi, va a mettere una storia, infangando me e parlando dei nostri problemi sui social. È normale che io mi devo difendere, anche se non avrei voluto fare questo sui social.” Che sia questo il preludio di una rottura definitiva?

