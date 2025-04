Greta Ferro chi è? Fidanzato Germano Invernizzi, carriera e vita privata di Gloria de Il Turco

Manca poco al debutto in prima serata de Il Turco, la fiction di Canale5 con protagonista l’attore Can Yaman già volto di molte soap e dizi Made in Istanbul. Nel cast della co-produzione internazionale c’è anche un’attrice italiana, Greta Ferro: chi è? Classe 1995, nata il 19 settembre di 29 anni fa sotto il segno della Vergine, la giovane attrice si appassiona alla recitazione sin dal liceo. Mentre studia alla Bocconi nella Facoltà di Economia inizia a lavorare come modella nell’agenzia Why Not Model Agency. Il successo arriva nel 2019 grazie al ruolo di Irene Mastrangelo in Made in Italy ed adesso è la protagonista femminile, Gloria de Il Turco.

Location Il Turco, dove è stata girata la serie tv su Canale 5/ Dal Trentino a Budapest: scenari mozzafiato

Nonostante sia particolarmente riservato sulla sua vita privata, è noto che il fidanzato di Greta Ferro è Germano Invernizzi impegnato nel mondo della comunicazione e in particolare del marketing. Il giovane, infatti, ha fondato Spaghetti digitali, un’agenzia di marketing con sede a Bologna. Originario di Milano, 38 anni, il giovane per studio e lavoro ha girato l’Europa, la loro storia d’amore dura da anni e nonostante la giovane età procede a gonfie vele. Di recente l’attrice in un’intervista a Chi ha rivelato: “Stiamo insieme da quattro anni e mi capisce e supporta.”



Il Turco storia vera: chi era Balaban Agha (Can Yaman)/ Realtà e mito: Battaglia di Vienna e libro ispiratore

Il Turco, Greta Ferro è Gloria: “Continua domande sull’intimità con Can Yaman, agli uomini lo chiedono”

Greta Ferro è la protagonista femminile de Il Turco. La sua Gloria è una giovane donna che conosce ed usa le erbe medicinali nell’Italia del ‘600 che si innamora del guerriero giannizzero Hasan Baladan, interpretato da Can Yaman. Ruolo importante per la giovane attrice che in queste settimane ha rilasciato numeroso interviste tuttavia tutti si soffermano solo sui dettagli più pruriginosi come le scene di intimità con il bell’attore Can Yaman. E per questo motivo Greta Ferro ha affidato alla pagine di Cosmopolitan un lungo sfogo.



“Mi chiedo soprattutto perché continuino a chiederlo alle attrici. Chissà se ai colleghi uomini pongono le stesse domande? Come se lavorare insieme dovesse per forza portare ad altro… Da un punto di vista professionale però posso dire che con Can abbiamo lavorato bene, insieme abbiamo dato vita a una bella storia.” ha tuonato la giovane attrice. In effetti lei è felicemente fidanzata con Germano Invernizzi da oltre quattro anni e dunque sicuramente tali domande non sono molto opportune.