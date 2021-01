Greta Ferro/ Chi è la protagonista di Made in Italy? “Sono attrice per caso”

Greta Ferro, chi è la protagonista di Made in Italy?

Greta Ferro è sicuramente l’attrice che più sta destando curiosità in questi giorni in occasione dei vari promo che annunciano l’arrivo su Italia1 di Made in Italy dopo la permanenza su Amazon Prime. Toccherà alla bella modella classe 1995 calarsi nei panni della protagonista della storia nei panni di una giornalista del settore pronta a fare strada e che sul suo cammino incontrerà un sexy e interessante fotografo con il quale scoccherà la scintilla dell’amore.

Fin qua tutto noto ma quello che il pubblico non sa è che la bella Greta Ferro nelle scorse settimane è stata protagonista su Rai1 per via di un piccolo ruolo in Chiara Lubich, il film con Cristiana Capotondi.

Greta Ferro: “Sono attrice per caso”

Questa è sicuramente una delle sue poche esperienze recitative visto che proprio Made in Italy ha dato il via alla sua carriera. Dopo aver lavorato sul set della serie di Canale5, la bella Greta Ferro, nata a Vasto e diventata modella, ha preso parte al film Weekend lo scorso anno. Quello che però la qualifica è sicuramente il suo impegno nel social, dall’app che aiutano gli anziani creata durante i suoi studi, al volontariato che fa per i senzatetto con L’Ordine di Malta. Riuscirà a segnare una svolta nella sua carriera con il ruolo di questa sera?

Lei stessa ha raccontato al TGCom: “Ci sono arrivata per caso. Mi hanno proposto il copione e mi è piaciuto subito. Ho scoperto di essere la protagonista solo sul set il primo giorno di lavoro, fino ad allora non avevo capito… Ho amato molto questo personaggio, anche per me è stata la prima volta. Al di là dell’epoca in cui tutto si svolge, io e Irene abbiamo avuto una storia molto simile. Abbiamo avuto la possibilità di stravolgere le nostre vite“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA