Originaria di Vasto, dove è nata nel 1995, Greta Ferro è una stimata modella nonché attrice. Cresciuta a Campobasso con il papà imprenditore nel settore alimentare e proprietario del celebre pastificio La Molisana, e con la mamma professoressa all’Università del Sannio a Benevento, Greta Ferro si è trasferita a Milano per studiare economia alla Bocconi. Ha cominciato proprio in quegli anni la sua attività da modella, proponendosi ad alcune agenzie di moda. Dopo essere stata notata da due talent scout, Greta Ferro ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda.

Chi è Veronica Peparini/ "Amici? Ho sempre avuto un buon fiuto per i talenti. Andreas? Sono felicissima"

La sua svolta è arrivata quando ha cominciato a lavorare con Armani, recitando come volto della linea beauty in un corto. Contestualmente lo stesso corto è stato visto dai registi della serie tv “Made in Italy”, che hanno deciso di chiamarla per lavorare con loro. La fiction parla proprio di alta moda e Greta Ferro è la protagonista, Irene, giornalista che vuole far strada nel settore. Adesso la giovane attrice è pronta a recitare nella miniserie diretta da Ferzan Ozpetek, “Il turco”, al fianco di Can Yaman.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi/ "Senza la tua luce io sono persa: ti vorrei sposare ogni..."

Greta Ferro, chi è: la carriera di attrice. “I miei non volevano”

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda ed essere arrivata anche a toccare importanti vette, con la collaborazione con Armani ad esempio, Greta Ferro si è dedicata al cinema. L’attrice, parlando a Elle della sua vita e del suo carattere, ha spiegato: “La solitudine l’ho sempre conosciuta, è stata mia amica, nel bene e nel male. Però ci ho lavorato molto”. La passione per il mondo del cinema, in Greta, c’è sempre stata: come raccontato, la sensibilità artistica non è mai stata centrale nella sua famiglia, che dunque non voleva che facesse l’attrice.

Andreas Muller, compagno Veronica Peparini/ La differenza di età e l'arrivo delle figlie Penelope e Ginevra

Una volta arrivata a Milano, però, Greta Ferro ha immediatamente seguito un corso di teatro, con buona pace della sua famiglia, o quasi. Ancora oggi, infatti, i suoi genitori le consigliano di tornare a studiare e concentrarsi all’università.