Greta, fidanzata Jacopo Ottonello ad Amici 2020/ “Mi hai insegnato tanto, ti amo”

Sorprese per tutti nella nuova puntata di Amici 2020. A un passo dalla semifinale, Maria De Filippi ha voluto regalare ad ogni allievo una forte emozione. Anche Jacopo è rimasto senza parole quando nello schermo è apparsa la sua fidanzata, Greta. Di lei ha parlato spesso in queste settimane, solo la scorsa settimana le dedicava, in lacrime, l’ultima canzone della puntata. Rivedendola dopo tanto tempo in video, in collegamento con lo studio, ammette “Guarda com’è bella!” Anche Greta è molto emozionata e a stento trattiene le lacrime rivedendo il suo fidanzato.

Jacopo in lacrime per la sorpresa della fidanzata Greta ad Amici 2020

“Io dico sempre che sono solo 4 mesi che stiamo insieme ma dipende come li vivi!” ammette Jacopo. Ad Amici 2020, il cantante non trattiene le lacrime e si rivolge direttamente a Greta, dicendole: “Sei sempre stata l’unica persona, otre ai miei famigliari, ad avermi trasmesso sicurezza. Grazie a questa sicurezza posso fare questa cosa tranquillo. Ci sei in ogni canzone che canto”. Così conclude: “Lo sai che sono sempre qua e ti ringrazio per le emozioni che ci stai regalando tanto”. Poi conclude ironico e a Maria dice: “Sembra più Uomini e Donne che Amici.”



