Greta Giulia Mastroianni, chi è fidanzata di Gianmaria Antinolfi/ Lui “sentimento forte ma…”

Si chiama Greta Giulia Mastroianni e sarebbe la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip. Rispetto alla travagliata vita sentimentale del giovane imprenditore campano si è detto molto, soprattutto per via di alcuni suoi flirt “celebri” con volti noti del gossip. Greta, però, non farebbe parte (almeno per il momento) del mondo dello spettacolo, nonostante le recenti accuse di chi la critica di voler conquistare la popolarità sfruttando la permanenza nella Casa del ragazzo.

Sul suo conto non si hanno molte notizie ma la sua popolarità è certamente aumentata nell’ultima settimana, passando da circa tremila a quasi seimila follower su Instagram e preferendo rendere il suo profilo privato, lontano da occhi troppo indiscreti. Sul social la giovane (che non rilascia alcuna bio “ufficiale”) si limita a pubblicare sue foto in cui posa come modella. Vive a Milano e ciò che si sa del rapporto con Antinolfi è di una conoscenza ancora acerba, iniziata prima del suo ingresso nella Casa. Questo giustificherebbe l’assenza di scatti di coppia social e soprattutto il desiderio da parte del Vippone di non farle particolari promesse.

Greta Giulia Mastroianni e la frequentazione con Gianmaria Antinolfi prima del GF Vip

Gianmaria Antinolfi non l’ha mai definita nella casa la sua “fidanzata” ma Greta Giulia Mastroianni gli avrebbe promesso di aspettarlo. “L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”, ha confidato l’imprenditore ed influencer napoletano nella Casa.

Da “uomo di parola”, come si è autodefinito, Antinolfi non se l’è sentita di farle delle promesse che non avrebbe poi saputo mantenere, per questo, ha svelato, le ha detto di non poterle garantire al 100% che sarebbe tornato da lei dopo l’esperienza nel reality: “posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…”, aveva concluso Gianmaria. Il ragazzo, parlando con Raffaella Fico e Carmen Russo ha anche chiarito di non essere innamorato: “Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Ma io ho un sentimento fortissimo però non so”. I due, aveva svelato ancora il ragazzo, si frequentavano da un mese e mezzo prima del suo ingresso ed a quanto pare sarebbe stata proprio Greta a dirgli “ti amo” la sera prima di iniziare la sua avventura televisiva. Parole che lui in vita sua avrebbe pronunciato solo tre volte.



