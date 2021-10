Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi/ “L’ho riportato alla realtà”

Greta Giulia Mastroianni è la ragazza con cui si è frequentato Gianmaria Antinolfi, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha parlato per la prima volta della ragazza durante una confessione con Raffaella Fico e Carmen Russo, dicendo di tenere moltissimo a lei ma di non averle fatto promesse: “Le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…“. Antinolfi ha ammesso di non potersi dire innamorato di Greta, che frequenta da un mese e mezzo: “Non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Lei la sera prima di entrare mi ha detto una cosa molto importante…”.

Dentro la casa, invece, Antinolfi ha ritrovato Soleil Sorge, con cui ha avuto una breve frequentazione. Puntata dopo puntata i due si sono rinfacciati molte cose e quando Soleil ha accusato l’imprenditore di un comportamento al limite dello stalking, Greta ha fatto il suo ingresso in casa per difendere il compagno.

Greta Giulia Mastroianni: il futuro insieme a Gianmaria Antinolfi?

“Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Se reputi lui uno stalker non ci dormi insieme e non ci finisci in una casa se hai paura di lui”, ha detto Greta Giulia Mastroianni. In seguito Soleil Sorge ha affermato che secondo lei Greta non è realmente interessata a lui. Le parole di Soleil post puntata sono arrivate anche a Giulia che con un lungo post sui social ha affermato: “Gianmaria è un signore, ha un’educazione e dei grandi valori che la sua famiglia gli ha trasmesso. Possono fargli del male, ma lui sarà sempre pronto a perdonare. Altro che amore… Gianmaria non esce, Gianmaria come ho visto stasera, ha guardato nel profondo dei miei occhi, ha ascoltato la mia voce e ha capito… almeno ci prova. Ho cercato di riportarlo alla realtà e continuerò a farlo”.

In questi giorni anche Gianmaria Antinolfi è apparso più tranquillo e ha detto a Miriana Trevisan: “È vero che io ho paura di perdere Greta, ma che anche lei deve avere paura di perdere me, perché anche io sono una persona che vale tanto. Ci perderebbe anche lei, non ci perdo soltanto io”.

