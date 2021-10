Greta Giulia Mastroianni fidanzata Gianmaria Antinolfi/ Triangolo con Sophie Codegoni

Dopo il confronto con Soleil Sorge, Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, entrerà nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un confronto con Sophie Codegoni? Chiuso il capitolo Soleil, Greta e Gianmaria si sono avvicinati molto e, nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, l’imprenditore non ha nascosto di provare un’attrazione nei confronti della Codegoni.

L’attrazione per Sophie ha spinto Gianmaria Antinolfi a riflettere sul rapporto con Greta. Dopo giorni dal confronto che ha avuto con la fidanzata, a mente fredda, l’imprenditore ha ammesso di avere molti dubbi su Greta. “Non si è nemmeno messa un attimo nei miei panni, col pensiero che se mi dai mezza informazione qua dentro cosa poteva scatenare” ha dichiarato ripensando all’incontro con Greta durante una chiaccherata con Miriana Trevisan.

Sono giorni di dubbi per Gianmaria Antinolfi che non nasconde di non vedere con certezza il proprio futuro con Greta Giulia Mastroianni. “Oggi ti sento meno legato a Greta. Hai bisogno di un chiarimento sennò parti per i tuoi viaggi mentali. Oggi è perché non mi hai capito avevo bisogno di te. Avevi bisogno di una rassicurazione”, ha notato Miriana Trevisan.

Ci sarà, dunque, un nuovo confronto tra Greta Mastroianni e Gianmaria Antinolfi? L’imprenditore continua a trascorrere molto tempo con Sophie Codegoni. Alfonso Signorini metterà, dunque, l’uno di fronte all’altra i tre protagonisti del nuovo e inatteso triangolo? Tutto dipenderà dal televoto dal momento che Gianmaria è in nomination con Raffaella Fico e Miriana Trevisan.

