Greta Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi/ Soleil attacca: “Cerca visibilità”

Greta Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, continua ad essere una protagonista indiretta del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver avuto un confronto con Soleil Sorge e aver avuto la possibilità di vedere e parlare con il fidanzato, è stata al centro delle discussioni degli altri concorrenti del reality. I coinquilini di Gianmaria hanno criticato il suo atteggiamento. “Quando le ha detto “Io voglio uscire con te”, lei invece di accennare anche solo ad un sorriso, ha detto “No Gianmaria stai qui”. Fai un sorriso, uno sguardo. Non ho visto il minimo sentimento da parte sua”, ha fatto notare Sophie Codegoni.

La critica più dura, tuttavia, è arrivata da Soleil Sorge che, durante il confronto con Gianmaria Antinolfi, ha messo in guardia quest’ultimo dalla fidanzata. Soleil che ha avuto modo di confrontarsi con Greta, ha fatto notare a Gianmaria alcuni atteggiamenti che non sarebbero coerenti con il suo voler stare lontano dalle telecamere.

Soleil Sorge contro Greta Mastroianni

Soleil Sorge non si fida di Greta Mastroianni e, durante un lungo confronto con Gianmaria Antinolfi, andato in scena dopo la scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip 2021, ha espresso tutti i suoi dubbi. “Secondo me, vedendo come lei è venuta qui, lei da fuori si è esposta in modo forte o alla ricerca di visibilità. Non vedeva l’ora di avere il suo momento di visibilità”, ha spiegato l’influencer.

Soleil è convinta che, da donna innamorata, Greta avrebbe dovuto solo sostenere e supportare Gianmaria senza fargli notare eventuali mancanze nei suoi confronti. “Se non ti interessano le dinamiche, il pensiero di una donna innamorata è arrivare e tutelarti, non metterti ulteriori insicurezze”, ha aggiunto ancora Soleil. Greta avrà la possibilità di rispondere ancora alla Sorge?

