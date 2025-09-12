Greta Orsingher è la fidanzata del noto cantante Lazza. I due sono molto affiatati e poco meno di un anno fa è nato il loro primo figlio Noah.

Greta Orsingher è la storica fidanzata del cantante Lazza, anch’egli presente ai Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata venerdi 12 Settembre 2025. La ragazza ha brevi apparizioni nel mondo dello spettacolo ma è comunque un personaggio importante nella vita del cantante, andiamo a conoscerla meglio.

Non si conosce la sua data di nascita ma sappiamo che Greta Orsingher nasce a San Diego in America ed ha vissuto fin da piccola a Milano, frequentando l’Università IULM di Milano, facendosi conoscere alla facoltà di Comunicazione, Media e infine pubblicità. Debutta sul piccolo schermo nella trasmissione La Scimmia, programma di Canale 5 dove partecipa come concorrente.

Greta qualche anno dopo torna in tv ed è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, partecipa come corteggiatrice nella trasmissione di Marco Cartasegna. La ragazza è molto riservata sul suo privato ma sappiamo che nel 2016 ha avuto un breve flirt con Fedez, prima della conoscenza del cantante con la sua futura moglie (ed ex moglie) Chiara Ferragni.

Da Fedez a Lazza, i rumors sul gossip di Greta Orsingher

Greta Orsingher non si è mai esposta sul suo privato e sappiamo ben poco ma fu vista la prima volta alle Isole Baleari, era il 2016 e i quotidiani pubblicarono foto con tenerezze con Fedez, una storia terminata ma i due sono rimasti comunque in un ottimo rapporto. Poi successivamente non si conoscono le tempistiche esatte ma Greta ha cominciato una storia con Lazza, il cantante Jacopo Lazzarini.

Un anno e mezzo fa il quotidiano Diva e Donna pubblicò degli scatti di loro due al ristorante, poi alcuni dettagli social hanno confermato il loro legame e prima lei ha commentato in maniera affettuosa alcuni post dell’artista e poi lui ha condiviso una storia con un loro bacio, a ufficializzare il loro legame. E poi i due hanno avuto un figlio.

Il 12 Novembre 2024 è nato Noah, figlio di Lazza e Greta Orsingher. Ancora oggi i due si scambiano tenerezze e sembrano più affiatati che mai. Una storia andata via veloce ma che li porta ad essere più affiatati che mai e al momento i tre formano una bella e piuttosto consolidata famiglia.