Da circa tre anni la vita del rapper Lazza è stata letteralmente stravolta, sia dal punto di vista artistico che da quello sentimentale. Il cantante ha infatti trovato l’amore con Gaia Orsingher, divenuta la donna della sua vita e madre del primo figlio della coppia. Una presenza molto centrale e fondamentale nella vita del ragazzo e artista, che oltre a tagliare prestigiosi traguardi nella sua vita è riuscito anche a raggiungere il successo nella vita privata. Per Greta Orsingher è dunque tempo di vivere di più sotto i riflettori, la ragazza si è rivelata un punto cardine per Lazza: “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita” ha confessato il cantante sottolineando la centralità della donna nella sua vita.

Per Lazza è ora tempo di vivere la vita sotto una nuova ala, dalla storia d’amore con Greta Orsingher è nato il figlio Noah, venuto al mondo lo scorso novembre. Un momento di massima felicità che ovviamente ha ribaltato le vite di entrambi.

Lazza e Greta Orsingher, altro figlio in arrivo?

Il loro amore è ormai sotto gli occhi di tutti e non è da escludere che la coppia possa allargare la famiglia in futuro. Dall’amore tra Lazza e Greta Orsingher è venuto al mondo Noah, con il cantante e la compagna di vita che però cercano di tenere il più al riparo possibile la loro vita privata.

Per il rapper chissà che presto non arrivi anche il momento di convolare a nozze con la fidanzata, i due sono riusciti a costruire una famiglia e adesso non resta che il passo più atteso da amici e famiglia. Vedremo se nei prossimi mesi ci sarà qualche ufficialità di questo genere.