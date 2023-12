Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 per riconquistare Mirko Brunetti?/ Lei rompe il silenzio e…

Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: attesa per il suo ingresso

Greta Rossetti, sabato 2 dicembre, varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello 2023 diventando ufficialmente concorrente. Intorno all’ingresso di Greta c’è molta attesa e sono tanti coloro che pensano che darà vita ad una rivalità con Perla per riconquistare Mirko Brunetti. Nel corso dell’ultimo confronto avvenuto in diretta durante l’ultima puntata del reality, Greta ha messo un punto alla sua relazione con Mirko non avendo gradito alcuni atteggiamenti avuti dal fidanzato dopo l’ingresso in casa di Perla. Tuttavia, sul web, diversi utenti sono convinti che l’ingresso di Greta cambierà tutto.

L’ex tentatrice di Temptation Island, dunque, ha deciso di accettare l’offerta di Alfonso Signorini di diventare concorrente per riconquistare definitivamente il cuore di Mirko che, al momento, è sempre più vicino a Perla?

Le parole di Greta Rossetti prima di entrare al Grande Fratello 2023

All’inizio della sua avventura come concorrente del Grande Fratello 2023 manca pochissimo e Greta Rossetti ha deciso di fare chiarezza sui motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta di diventare concorrente. Greta, così, ha puntualizzato di non voler affatto riconquistare Mirko e di voler vivere semplicemente un’avventura per se stessa.

“D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. – ha continuato la Rossetti – Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata. Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro”.











