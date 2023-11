Greta Rossetti asfalta Angelica al Grande Fratello: “Gatta morta”/ “Hai usato Mirko per non essere eliminata”

Greta Rossetti, confronto di fuoco con Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023: “Gatta morta!”

Prima di incontrare Mirko Brunetti e avere un confronto con lui al Grande Fratello 2023, Greta Rossetti chiede di poter parlare con Angelica Baraldi. Contro di lei Greta ha già pubblicato un post su Instagram, accusandola di essere una ‘gatta morta’, accusa che ribadisce anche nella Casa di Cinecittà, ritrovandosi Angelica di fronte.

Greta è una furia e sbotta contro Angelica: “Quello che hai visto è quello che penso. – esordisce, facendo riferimento al post in cui la accusa pubblicamente – Per me sei una gatta morta.” ribadisce. Poi prosegue: “Io ho tanti amici maschi e non mi cambio il vestitino per mettermene uno inguinale per ballare con Mirko. Io giudico a seconda di quello che vedo: sei tutto il giorno attaccata a lui, lo tocchi, l’hai usato per creare la dinamica che eri in nomination e non volevi essere eliminata. Non l’ho visto solo io: l’ha visto anche tutta l’Italia.” Angelica nega le accuse, accusandola di distorcere la realtà perché le cose tra lei e Mirko stanno diversamente: “Questo lo pensi tu ma noi siamo soltanto amici. Io gli ho anche parlato di te invece, consigliandogli di ricominciare da capo”. Greta però non vuole neppure ascoltarla e decide di andare via.

