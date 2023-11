Greta Rossetti attacca Angelica per il ballo passionale con Mirko Brunetti/ “Gatta morta, zo***la viva”

Greta furiosa con Angelica per l’avvicinamento a Mirko Brunetti

Angelica Baraldi, in queste ultime ore, sembra essersi avvicinata di più a Mirko Brunetti. Tra balli ammiccanti, abbracci e scene ironiche ma passionali, i due sembrano sempre più complici. A commentare questo particolare comportamento dei due non poteva mancare Greta Rossetti, ex fidanzata del concorrente.

L’ex tentatrice ha attaccato pesantemente la gieffina definendola ‘gatta morta’: “Viva le gatte morte. Le odio da quando ero piccola. Se vuoi qualcosa, dillo. Non ti nascondere perché se lo fai sei una gatta morta. Perché dietro ogni gatta morta c’è una – non dico la parola – viva”. Sempre più furiosa, Greta conclude dichiarando: “Quelle più gatte morte sono quelle fidanzate, quasi sempre. Ringrazio il cielo che la casa è a Roma, lontano da me perchè altrimenti… io sono buona e cara ma quando mi parte mi parte” conclude Rossetti.

Le dinamiche d’amore tra Mirko Brunetti, Greta e Perla Vatiero sono al centro dell’interesse del pubblico. Dopo la lettera di Perla a Mirko al Grande Fratello, il web è sempre più curioso di capire chi sceglierà il concorrente tra le due donne.

Secondo l’indiscrezione di Giuseppe Porro, sia Greta che Perla potrebbero entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Secondo alcune indiscrezioni Greta Rossetti e Perla Vatiero entreranno al #GF. Che ne pensate?“. Chiaramente questo potrebbe dare uno scossone agli ascolti del programma, non sempre alti come gli scorsi anni. Andrà davvero così? Dopo lo sfogo dell’influencer contro Angelica, l’ex tentatrice potrebbe decidere di entrare nella casa per riconquistare Mirko. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

