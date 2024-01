Greta Rossetti attacca Stefano Miele dopo una battuta hot: “Mi imbarazza”/ Lui chiede scusa, Perla lo gela!

Grande Fratello 2023, Stefano Miele e la battuta spinta a Greta Rossetti

Stefano Miele sotto attacco al Grande Fratello 2023 nella puntata di questa sera. Una clip mostra gli scontri che lo stilista ha avuto negli scorsi giorni con Greta Rossetti e Perla Vatiero, con una frase di dubbio gusto rivolta a Greta a scatenare le tensioni. “Patetico che la ex del tuo fidanzato adesso sia fautrice dell’amore col tuo ex“, ha affermato lo stilista a Perla, in riferimento al fatto che la sua ‘rivale’ Greta si dica contenta di un possibile ritorno di fiamma tra la Vatiero e Mirko Brunetti. “Patetica non sono ed ex neanche“, ha replicato la Rossetti.

Lo stilista è così incappato in una battuta spinta, legata alla sfera intima e riferita al rapporto con Mirko, che ha fatto infuriare Greta: “Ma voi non siete stati insieme? Non hai inzuppato manco il biscotto? Niente niente?“. Ma, negli ultimi giorni, Stefano ne ha avute anche per Perla, accusata di essere aggressiva e di aver usato un linguaggio fuori luogo dopo un piccolo battibecco nella notte. Dalle immagini, tuttavia, gli atteggiamenti di Perla non sembrano aggressivi e anche Alfonso Signorini lo fa notare al concorrente, ironizzando: “Qui si sente la tua grattata sui vetri“.

Nel salone si accende poi il dibattito, con Greta Rossetti che spiega il motivo per cui si è offesa per la battuta spinta di Stefano Miele al Grande Fratello 2023: “Io lascio sempre il beneficio del dubbio, però mi sono imbarazzata. Io sono andata in bagno, perché mi fai una battuta a livello intimo, c’è la mia famiglia a guardarmi, mi imbarazza se permetti“. Lo stilista a quel punto chiede scusa: “Ho esagerato, sono stato poco elegante, ti chiedo scusa qui davanti a tutti. Faccio un passo indietro“.

Ma ad essere scatenata in salone è soprattutto Perla Vatiero, che lo gela: “Troppe scuse, qua prima si fanno le cose e poi si chiede scusa. Mah“. E, a seguire, sgancia una bomba su alcune presunte strategie in corso tra Stefano e Sergio D’Ottavi: “Quando siete in camera, fate attenzione. Ci sono persone che magari dormono e vi possono sentire. Stefano ha detto a Sergio: ‘Comunque sta andando tutto come volevamo. Bravo, continua così, sta succedendo tutto ciò che volevamo’. Il gioco quindi sta andando come loro volevano“. Lo stilista tuttavia respinge ogni illazione: “Non saprei come possiamo accordarci, siccome siamo gli ultimi arrivati e non abbiamo tutto questo potere“.











