Greta Rossetti avvicina Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2023?/ “Una cosa mi fa impazzire”

Il confronto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, prove di feeling al Grande Fratello 2023. La gieffina ed ex fidanzata di Mirko Brunetti nelle scorse ore si è aperto in un dialogo con il compagno di gioco, che non ha nascosto il suo interesse verso Greta, pur non facendo dei passi decisi verso di lei. Greta ha parlato del suo carattere, ammettendo alcune spigolosità, ma anche dando dei preziosi consigli a Sergio. “Io impazzisco se vedo una persona che mi da attenzioni. Sono molto sensibile” ha spiegato la Rossetti rivelando invece come suo fratello sia più impulsivo. “Anche quello è un fattore di sensibilità secondo me, in quel modo combatti prima di difenderti” ha detto Sergio.

Rosa Di Grazia chi è l'ex ballerina di Amici 20/ Il rapporto controverso con Alessandra Celentano

L’ex tentatrice di Temptation Island ha poi spiegato:”Io odio l’attacco, non lo sopporto, lo respingo. Io se mi attacchi mi allontano” ha confessato Greta Rossetti. “Io non ho gelosia e non ho paura di perdere, non ho mai avuto questa paura. Mi sono sempre sentita il coltello dalla parte del manico, ho sempre avuto tanta certezza in questo, anche se provavo gelosia”.

Memo Remigi, chi è la moglie Lucia Russo/ "Sono ancora illuminato dalla sua luce"

Il bacio rubato da Sergio D’Ottavi a Greta Rossetti

Negli ultimi giorni Sergio D’Ottavi ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi a Greta Rossetti. Sergio D’Ottavi, uno degli ultimi inquilini entrati nella Casa di Cinecittà, ha infatti rubato un bacio a Greta Rossetti, scatenando il fastidio e la rabbia miste all’ imbarazzo da parte di quest’ultima. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti, Greta, si trovava in veranda quando Sergio le si è avvicinato improvvisamente per posarle un bacio sulle labbra.

Nessun sorriso nella voce di Greta che ha tradito il suo più che evidente fastidio. “No!”, ha esclamato la ragazza, “Sei impazzito? Questo è matto”. Greta Rossetti si è detta imbarazzata per l’accaduto e dubbiosa per una eventuale clip a proposito del bacio da trasmettere nella puntata di lunedì del Grande Fratello, video che secondo lei potrebbe generare un caso inesistente. “Sai, io poi sono molto riservata su queste cose”, ha spiegato Greta e Sergio ha sdrammatizzato: “Alla fine è solo un bacio rubato”. Al momento Greta Rossetti non pare essere interessata a una nuova storia d’amore. Dopo la relazione finita male con Mirko Brunetti e la nuova amicizia inaugurata con Perla Vatiero, la ex protagonista di Temptation Island sembrerebbe essere concentrata solo sul suo percorso personale e non pare essersi spazio, almeno in questo momento, per altre situazioni.

Simona Izzo: "A letto leggo racconti erotici a Ricky Tognazzi"/ "Con lui sono molto seduttiva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA