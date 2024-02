Greta Rossetti, avvicinamento a Sergio D’Ottavi pilotato dal Grande Fratello 2024?/ Dichiarazioni spiazzano

Greta Rossetti spiazza: flirt con Sergio D’Ottavi pilotato dal Grande Fratello 2024? “In qualche modo dobbiamo aiutarli”

Negli ultimi giorni sempre proprio che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si siano avvicinati al Grande Fratello 2024. L’ex tentatrice di Temptation Island ed il surfista non perdono occasione per scambiarsi teneri sguardi ed abbracci e sembra proprio che tra i due sia nascendo qualcosa tuttavia, sembrerebbe proprio che il flirt tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavia sia pilotato dagli autori del reality.

A rivelare che la sintonia ed la presunta relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sia tutta opera degli autori del Grande Fratello 2024 è stata la diretta interessata con le dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi. Parlando in giardino con Perla Vatiero, infatti, la ragazza si è lasciata sfuggire: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio. Capisci che per arrivare a una roba del genere… Si, su di me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Anche perché amo…Però amo tu immagina da casa…che cavolo guardano?”

Grande Fratello 2024, dinamica tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi creata dagli autori? web s’infuria

Le parole di Greta Rossetti lasciano trapelare che il flirt che sta nascendo con Sergio D’Ottavi non è per nulla naturale ma una dinamica creata ad arte dagli autori perché dopo la fine del triangolo con Mirko Brunetti- eliminato dal reality- e Perla Vatiero e necessario alimentare le dinamiche magari creando un storia d’amore finta. Inutile dire che delle dichiarazioni di Greta il web è pieno ed in molti sostengono infuriati che hanno il bacio dato tra i due è stato ordito dagli autori.

C’è lo zampino o meno degli autori sui flirt al Grande Fratello 2024? Gli autori per alzare l’interesse del pubblico anziché lasciare liberi i ragazzi di agire li pilotano e dirigono creando dinamiche ad hoc? Al momento su questo si hanno dubbi e non certezze, sembra chiaro, invece che Greta Rossetti non ha alcun interesse per Sergio D’Ottavi, tra gli ultimi ad aver varcato la porta rossa della Casa del reality ma sia interessata, al contrario, ad un altro concorrente: Vittorio Menozzi. Sarà davvero così?











