Greta Rossetti chiarisce con Perla al Grande Fratello/ “Ti chiedo scusa, dovevo comprenderti un po’ di più”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti a Perla Vatiero: “Ti chiedo scusa“

Nello studio del Grande Fratello 2023 va in scena l’atteso confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, rispettivamente ex fidanzata e attuale compagna di Mirko Brunetti. Da un lato c’è il riavvicinamento tra Perla e Mirko, dopo la rottura seguita a Temptation Island, dall’altro la delusione della Rossetti per l’atteggiamento del fidanzato e il riavvicinamento alla ex nella Casa di Cinecittà, al punto da meditare di volerlo lasciare. In studio le due donne si confrontano in uno scontro civile e rispettoso, con l’una che cerca di venire incontro all’altra.

“Mi dispiace vederti così, da donna a donna“, confessa Greta a Perla, alla quale rivolge poi delle scuse. “Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento ti ha ferita. Ad oggi, con più razionalità, ho capito che forse dovevo comprenderti un po’ di più. La colpa non è tua, non c’è l’ho con te. Non mi piace l’astio creatosi tra noi, non mi piace fare la guerra per un uomo. Vorrei mettere un punto sulla situazione che si è creata tra noi, ho sentito che parli nella casa di me“.

Perla Vatiero: “Non ho mai avuto nessun problema nei tuoi confronti“

Perla Vatiero accetta le scuse di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023, per poi venirle incontro: “Io non ho mai avuto nessun problema nei tuoi confronti. Nella Casa non ho mai detto niente che riguardi te in modo negativo. Non ho mai fatto nulla, mai scritto cose inutili, nei tuoi confronti ho sempre avuto rispetto perché ho sempre detto che io non ce l’ho con te. La delusione era dovuta a Mirko, ai valori che ho sempre pensato lui avesse. Sicuramente la nostra situazione è dovuta al fatto che ci siamo fatti male entrambi, quindi io non ho problemi, non ho niente da risolvere. Lo sai, te l’ho detto, non ho problemi con te“.

Greta, inoltre, nel corso del confronto giunge ad un’amara conclusione, in riferimento a Mirko: “È una persona ancora innamorata della sua ex fidanzata. Quindi io alzo le mani e faccio 200 passi indietro“. Perla, d’altro canto, replica: “Io apprezzo, accetto le tue scuse. Capisco e comprendo gli errori che facciamo tutti, anzi spero che nella vita si cresca e si migliori. Io spero non ricommetta gli stessi errori, perché ci sono delle cose che, da donna, mi hanno fatto male“. Infine, le due donne si scambiano un reciproco augurio. “Le auguro di essere felice, con lui o senza lui, di seguire sempre il suo cuore“, le parole di Greta per Perla, la quale risponde: “Io le auguro la stessa cosa: non so se sia Mirko o un’altra persona, ti auguro di essere felice e di avere qualcuno che ti meriti“.











