Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti: “Dobbiamo mettere un punto”/ “Mi hai mancato di rispetto”

Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti: “Dobbiamo mettere un punto“

Al Grande Fratello 2023, dopo il confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti in studio, è in arrivo un faccia a faccia anche tra la stessa Greta e Mirko Brunetti, ma a distanza. La ragazza, grande protagonista di questa puntata, ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore dopo i recenti comportamenti del fidanzato: “Io credo che ormai siamo arrivati a un momento, che per rispetto di entrambi, dobbiamo mettere un punto. Io ho visto tanto, quel tanto che ho visto mi basta per capire che non sei l’uomo della mia vita. Ma non perché tu sia cattivo, ma mi hai mancato troppo di rispetto e io non lo permetto a nessuno“.

Mirko Brunetti, presa la parola, replica: “Quello che penso io è che, per quanto mi riguarda, non è stata solo passione ma è stato amore, altrimenti non ti avrei mai presentata alla mia famiglia. Poi non ti avrei mai difesa contro tante cose, andando anche contro me stesso. Anche quando non mi davi più niente, aspettavo che tu tornassi quella di prima e non l’hai mai fatto. Ti ho dimostrato tanto. Ad oggi non capisco perché finisce la nostra storia: se perché faccio il piacione, se perché amo ancora Perla… Credo che tu già mesi fa ti sei resa conto che non ero la persona che volevi vicino. Hai preso non dico la palla al balzo, ma hai trovato una motivazione al fatto della Fashion Week, che è tutt’ora ridicola. Non c’è stata nessuna falsità“.

Mirko Brunetti: “Lei un punto l’ha messo già tre mesi fa“

Mirko Brunetti difende la storia d’amore vissuta con Greta Rossetti e la attacca nuovamente al Grande Fratello 2023: “Io ho lottato, l’ho fatto anche entrando qua dentro quando la relazione era in pausa. Te, con la Fashion Week, al primo tentennamento sei scappata, e lo stai facendo ancora oggi. L’unica cosa che posso dire a me stesso è che sono stato coerente e non ho mai mancato di rispetto a te“.

L’ex tentatrice, a quel punto, gli rinfaccia tutti i comportamenti negativi avuti nei suoi confronti: “Credo che tu sia una persona che ha ancora tanto da risolvere, che sicuramente per me hai provato un sentimento. Tu puoi dire di no, ma io non mi faccio dire da nessun uomo che mi ha dato un bacio controvoglia. Tu mi hai deriso, hai deriso il tatuaggio che abbiamo scelto di fare insieme“. Alla fine, entrambi decidono di comune accordo di chiudere la propria relazione. “Lei un punto l’ha messo già tre mesi fa. Io anche metto il punto“, l’amara conclusione di Mirko.

