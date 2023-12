Greta Rossetti choc al Grande Fratello 2023/ “Mio padre è stato recluso, mi ha fatta soffrire ma…”

Greta Rossetti parla del padre e del suo passato al GF: le sue parole

Greta Rossetti, dopo essere stata lasciata in diretta da Mirko Brunetti, si è lasciata andare ad alcune confessioni inediti. In confidenza a Federico, ha parlato del passato del padre che sembrerebbe essere stato in prigione: “Ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose molto grandi, che a confronto queste non sono nulla.”

E ancora: “Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, lui era recluso da un’altra parte. E per quanto mi ha fatto soffrire, lui le ha affrontate, quello per me è un uomo. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Sai cosa mia ha detto prima che partissi? Io avevo paura a venire qui, perché comunque avevo creato dei pregiudizi dentro la Casa, lui mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste e tu non hai la forza di entrare lì?’“. Greta non ha detto esplicitamente la parole prigione, ma lo ha lasciato intendere a Federico aggiungendo: “Sì, ma non ho vergogna di dirlo“.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono stati protagonisti di un faccia a faccia virtuale proprio nella diretta di ieri sera al Grande Fratello: “Ho sentito tante cose in questi giorni, volevo dirti che rispetto a quello che noi ci siamo dati io veramente ho creduto tanto, avevo delle aspettative altissime per il nostro amore e quello che potevamo creare e per questo ti ho dato tanta fiducia. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e il nostro rapporto è anche stato condizionato da persone che credevo ci volessero bene ma a quanto pare no” ha affermato l’ex gieffino.

Brunetti chiude la storia con l’ex tentatrice in dirette: “Tu sei un angelo che è caduto e ti dico: ‘Trova te stessa e capisci che vuoi essere tu e non l’aspettativa di qualcun altro. Usa questo percorso’. Fuori mi sono reso conto che la nostra magia si è rotta. Credo che con queste consapevolezze sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto.” Immediata la replica di Greta visibilmente scossa e in lacrime: “Non mi sono mai sbagliata sulle mie paure, non me l’aspettavo. Io ho sbagliato tanto nei suoi confronti a causa delle mie insicurezze, ma in me la magia non è finita però vuol dire che questa magia in lui non c’è mai stata e lui mi ha presa solo in giro.”











