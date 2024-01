Greta Rossetti choc: “Mio padre è finito in carcere”/ “La sua azienda è crollata, si è buttato nell’alcol e…”

Greta Rossetti e il racconto choc su suo padre al Grande Fratello 2023: “La sua azienda è crollata e si è buttato nell’alcol”

È una storia molto dura quella di Greta Rossetti. Per la prima volta, la concorrente del Grande Fratello 2023 racconta la sua difficile infanzia e la rottura con suo padre, finito in carcere per quattro anni. Lo fa nel corso della sua ‘linea della vita’ nella Casa di Cinecittà, e affronta poi l’argomento anche in diretta con Alfonso Signorini.

“La mia vita era bellissima, avevo una famiglia super unita. – ha esordito Greta – Avevo un rapporto con mio papà splendido, era il mio punto di riferimento in tutto, eravamo proprio felici. Mi sembra un ricordo lontanissimo. È come se non l’avessi mai vissuto perché nel 2006 mio papà accusa tanto la crisi e la sua azienda crolla.” Spiega dunque come da quel momento sia crollata anche la loro vita: “In quel periodo si butta nell’alcol, diventa un’altra persona. Tornava la sera a casa, io lo guardavo negli occhi e subito capivo che non era più il mio papà, non era più quella persona che mi proteggeva da tutto.”

Papà di Greta Rossetti: “Nel 2009 lo hanno arrestato i carabinieri”

Il drammatico racconto di Greta Rossetti su suo padre continua: “Ci chiudevamo nella stanza dei giochi, era l’unica stanza in cui stavamo al sicuro. Cercavamo io e mio fratello di farci forza a vicenda e di tranquillizzare la situazione. Faccio fatica a ricordare i momenti belli, perché se li ricordo fanno male.”

Poi il crollo finale: “Nel 2009 piombano i carabinieri a casa e portano via papà. Io stavo male. Mio fratello ne ha sofferto tanto perché l’ha visto in prima persona, forse ancora più di me perché lui non lo esternava. Lui non ha mai abbandonato papà nei quattro anni che è stato in carcere, io si. Mi dispiace ad oggi essere stata poco presente ma non avevo più le forze di aiutare nessuno in quel momento. Forse non l’ho perdonato perché abbiamo perso quel momento.”

