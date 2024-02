Greta Rossetti, colpo di fulmine per Alessio Falsone: “Mi piace lui!”/ “Vittorio e Sergio? Ecco cosa provo”

Greta Rossetti tra Sergio e Vittorio al Grande Fratello 2023: “Ecco cosa provo nei loro confronti”

Greta Rossetti potrebbe essere la protagonista di un flirt nelle prossime settimane nella Casa del Grande Fratello 2023. Lo spera sicuramente Alfonso Signorini, che chiama la concorrente in confessionale per discutere con lei degli avvicinamenti avuti con due concorrenti in particolare: Sergio e Vittorio.

Beatrice Luzzi: "Massimiliano Varrese aggressivo e squilibrato"/ Lui replica: "Sei falsa"

“Sergio? Oggi è un amico per me. – chiarisce subito Greta – È una settimana che mi sono lasciata andare, per la situazione che ho passato, il famoso triangolo, mi sono scottata. Oggi ho il paura del giudizio, di fare anche un ballo in più con un uomo,. e sto cercando di lasciarmi andare e superare questo. Sicuramente tra me e Sergio c’è grande empatia, è molto divertente. La nostra è sicuramente una conoscenza, non mi pongo limiti. Oggi non è niente ma magari tra un mese, una settimana, un anno potrebbe diventare altro.”

GRANDE FRATELLO 2023, 34A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice "Massimiliano è violento"

Greta Rossetti, colpo di fulmine per Alessio Falsone: “Mi piace lui!”

Greta dunque non chiude del tutto le porte a Sergio; sul rapporto con Vittorio Menozzi invece dice: “Abbiamo un rapporto molto speciale e profondo, è il mio punto di riferimento qui dentro. Il nostro rapporto cresce sempre di più, giorno dopo giorno. Con lui c’è tanta fiducia e profondità, siamo molto simili; con Sergio è più scherzoso, ironico, leggero, è l’opposto. Mi trovo bene con entrambi”.

Quando però Signorini mostra la clip del nuovo concorrente Alessio Falsone, Greta spalanca gli occhi ed è quasi colpo di fulmine. “Cancella tutto quello che ho detto finora, mi piace lui!” urla Greta al settimo cielo.

ALESSIO FALSONE CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2023/ Signorini si spazientisce: "Un po' di fantasia!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA