Greta Rossetti, il fratello spiazza tutti: selfie bollente con Maika Randazzo, l'ex tentatrice che ha fatto scandalo con Lino Giuliano!

Ha ritrovato l’amore il fratello di Greta Rossetti, Josh, che dopo un bel po’ di tempo è tornato a far parlare di sè. Il ragazzo si è fidanzato con Maika Randazzo, ex tentatrice di Temptation Island che per un periodo aveva avuto una relazione con Lino Giuliano, compagno di Alessia Pascarella con cui aveva partecipato al programma di Canale 5. Josh Rossetti aveva intrapreso una relazione con quella che era l’ex di Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera.

Insomma, un mix tra Grande Fratello e Temptation Island, e come spesso accade, capita che tra ex gieffini e tentatori ci si conosca e nasca la passione. Josh, il fratello di Greta Rossetti, aveva raccontato della fine della storia con Monia dopo un lungo periodo di alti e bassi e di tira e molla. Le cose tra di loro non andavano per il verso giusto e così hanno deciso di lasciarsi. Il ragazzo è stato anche amico di Sergio D’Ottavi, ex concorrente del GF che è stato per diverso tempo il fidanzato di Greta, e nonostante si siano lasciati hanno mantenuto uno splendido rapporto.

Josh fidanzato con Maika Randazzo, il fratello di Greta Rossetti annuncia la nuova relazione

Ma la notizia di oggi è che Josh Rossetti e Maika Randazzo si sono fidanzati! Lei, ex tentatrice dal caschetto biondo era finita al centro delle polemiche per essere stata con Lino Giuliano, il quale si era invaghito di lei durante il percorso del reality. La loro frequentazione è durata pochissimo anche se di recente Fabrizio Corona ha parlato ancora di loro rivelando dettagli scottanti. Come scottante è la foto del fratello di Greta Rossetti coi Maika: i due si sono presi qualche giorno di vacanza a Sabaudia per consolidare il loro legame, e così tramite uno scatto hanno ufficializzato la relazione su Instagram. Cosa ne pensate? Saranno una coppia duratura?