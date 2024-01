Greta Rossetti, confessione al Grande Fratello 2024/ “Rapporti con gli ex? Continuano anche dopo relazione”

Greta Rossetti: “Ottimi rapporti con il mio ex anche dopo la fine della relazione”, si riferisce a Eugenio Colombo?

È tempo di confidenze nella Casa del Grande Fratello 2024. Questo pomeriggio domenicale del 7 gennaio 2024 Greta Rossetti, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi si sono scambiate riflessioni e confessioni sulle loro storie d’amore, sulla fine delle loro relazione e soprattutto se si può rimanere in ottimi rapporti, addirittura amici dei proprio ex. Greta Rossetti non ha dubbi in merito, ha confessato di avere un bellissimo rapporto con i suoi ex. Nel dettaglio ha infatti ammesso: “Io se avevo un problema lo chiamavo e lui mi aiutava, lui c’era”

Greta Rossetti si riferiva ad uno dei suoi ex più noti, il calciatore Eugenio Colombo? La concorrente del Grande Fratello 2024 non si è sbilanciata e non ha fatto nomi ma se si considerano i suoi ex fidanzati e soprattutto colui con il quale è sempre rimasta in ottimi rapporti il riferimento sembra ovvio al calciatore. Greta durante l’esperienza a Temptation Island aveva confidato a Mirko Brunetti (scatenando la sua gelosia), con cui all’epoca stava iniziando un flirt, di ‘avere un bel rapporto con il mio ex e ci dormo da sola in camera insieme.’ E nel mentre Eugenio Colombo in questi giorni ha confidato di essere pronto ad entrare al Grande Fratello 2024 per ‘riconquistarla’.

Grande Fratello 2024: le confessioni sulla fine delle storie d’amore di Greta, Stefano e Sergio

Durante la chiacchierata sulla fine della storie d’amore e sui rapporti con gli ex d’accordo con Greta Rossetti si è mostrato Stefano Miele. Lo stilista, infatti, ha confessato che secondo lui l’amore, quello vero con la ‘A’ maiuscola è un sentimento eterno che dura anche quando una relazione finisce. “Questo è il bello dell’amore, mi piace che restino i rapporti anche dopo la fine di una relazione” ha ammesso Stefano.

Diverso, invece, è il pensiero di Sergio D’Ottavi sulla questione: “Non è più amore ma un sentimento di affetto.” Lo sportivo ha un pensiero un po’ più crudo e netto e crede che non può esserci amore dopo la fine di una relazione. Confessioni e riflessioni a parte, Stefano e Greta, insieme a Monia, sono stati censurati dalla regia del Grande Fratello 2024 mentre parlavano di Beatrice Luzzi.

