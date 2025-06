Greta Rossetti sempre più vicina a Perla Vatiero. Dopo mesi di distanza, le due hanno recentemente riallacciato i rapporti, ritrovando l’amicizia nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Inizialmente, però, il loro rapporto era tutt’altro che amichevole. Ricordiamo, infatti, che Greta aveva iniziato una relazione con Mirko Brunetti subito dopo la rottura tra lei e Perla, avvenuta durante Temptation Island. Nel corso dell’estate, non sono mancate frecciatine reciproche tra le due, che si sono poi incontrate nuovamente al GF, dove gli scontri sono ripresi.

Nel corso del reality, Mirko ha poi chiuso con Greta per tornare con Perla. Non solo, durante la convivenza, Greta e Perla si sono inaspettatamente avvicinate, fino a diventare grandi amiche. Tuttavia, una volta terminato il reality, Perla ha deciso di concentrarsi sulla sua relazione con Mirko, generando nuove tensioni con Greta. Le due, infatti, avevano anche smesso di seguirsi su Instagram. Poco dopo, i “Perletti” si sono lasciati, mentre Greta ha messo fine, solo qualche settimana fa, alla sua relazione con Sergio D’Ottavi, conosciuto sempre durante il GF. È stato proprio dopo la rottura con Sergio che, con entrambe ormai single, Perla e Greta si sono ritrovate.

Greta Rossetti e l’amicizia ritrovata con Perla Vatiero: il gesto social

Nelle ultime settimane, Greta Rossetti e Perla Vatiero sono tornate a seguirsi su Instagram, e non solo. Difatti, hanno passato alcuni giorni insieme, condividendo video e foto sui rispettivi profili social. Questa “reunion” ha attirato l’attenzione di molti utenti, tra chi si è mostrato entusiasta per questa ritrovata amicizia e chi, invece, si è scagliato contro le due influencer. Difatti, c’è chi le ha accusate di fingere di essere amiche solo per hype e per stuzzicare Mirko Brunetti, il loro ex in comune.

Al che, Greta ha risposto a modo suo, mettendo like ad un commento molto esplicativo su TikTok, nel quale si legge: “Sono felicissima che ti sei riavvicinata a Perla, siete bellissime. Non fatevi dividere dagli invidiosi“. Insomma, un “mi piace” piuttosto chiaro, che dimostra come, questa volta, Perla e Greta non abbiano intenzione di dividersi di nuovo. Per quanto riguarda la sua attuale pausa con Sergio D’Ottavi, Greta non si è espressa apertamente. Tuttavia, pare aver lasciato un altro “mi piace” ad un video romantico con lei e l’ex fidanzato. C’è quindi possibilità di un ritorno di fiamma tra i “Sergetti“? Chissà…