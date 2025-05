Greta Rossetti fa una gaffe e scatena il caos sui social. Ma, si proceda con ordine. Pochi giorni fa, l’ex gieffina ha annunciato di star attraversando una crisi con il fidanzato Sergio D’Ottavi, conosciuto più di un anno fa dentro la Casa più spiata d’Italia. L’influencer non ha confermato ufficialmente la rottura, ma al momento resta incerto se i due riusciranno a superare questo momento di stallo o se decideranno di dirsi addio definitivamente. Nel frattempo, hanno iniziato a circolare numerose speculazioni sui presunti motivi dietro la pausa della coppia, coinvolgendo anche un noto volto dell’ultima edizione del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato.

Secondo alcuni gossip, tra Lorenzo e Greta sarebbe scattata una certa complicità, tanto far ipotizzare che proprio questo possa essere il motivo dell’allontanamento della Rossetti da Sergio. A far alimentare i sospetti, è stata una loro cena insieme alla madre di lei, Marcella Bonifacio, nonché alcuni like scambiati su Instagram. Dopo la diffusione di queste voci, però, entrambi i diretti interessati hanno categoricamente smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale, chiarendo pubblicamente di essere soltanto amici.

Greta Rossetti fa una gaffe sui social: c’entra Lorenzo Spolverato

Dopo essere stato accusato di aver “causato” la separazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Lorenzo Spolverato si è sfogato su Instagram, smentendo tutte le voci. In una diretta, il modello ha ribadito di aver chiuso definitivamente con Shaila Gatta, escludendo categoricamente un ritorno di fiamma. In seguito, Lorenzo ha chiarito che tra lui e Greta c’è solo un rapporto d’amicizia e ha aggiunto di non conoscere affatto Sergio, né tantomeno i dettagli della loro relazione. Al momento, l’ex gieffino non sembra intenzionato ad iniziare una nuova storia d’amore, dovendo ancora smaltire la delusione per la recente rottura con Shaila.

D’altro canto, però, Greta si è lasciata sfuggire una gaffe che ha riacceso i sospetti. Pur avendo smentito personalmente le voci su un presunto flirt, l’influencer è stata beccata ad aggiungere tra i preferiti su TikTok un video che ha come protagonista proprio Spolverato. Una mossa piuttosto ambigua, che non è passata inosservata agli utenti, tanto che lo screen ha subito fatto il giro dei social. Per il momento, né Greta né Lorenzo hanno commentato l’accaduto, ma, a questo punto, chissà cosa accadrà tra di loro in futuro.