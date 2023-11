Greta Rossetti, dedica d’amore ma non per il fidanzato Mirko Brunetti/ Le dolci parole per il suo…

Greta Rossetti e la dedica d’amore

Greta Rossetti è ormai un nome popolare per il pubblico del Grande Fratello 2023 che l’ha vista entrare in casa più volte per confrontarsi con il fidanzato Mirko Brunetti con cui vive una relazione da qualche mese dopo averlo incontrato nel villaggio di Temptation Island 2023. Dopo l’addio alla fidanzata Perla Vatiero, Mirko ha cominciato una storia con Greta che era una delle tentatrici del programma dell’amore. La relazione tra i due ha appassionato il pubblico del Grande Fratello dopo le dichiarazioni di Mirko che, in casa, ha ammesso di aver lasciato una situazione particolare con Greta.

L’ultimo confronto in casa con Greta, tuttavia, ha portato ad un risvolto inaspettato. Dopo aver discusso, i due si sono lasciati andare ad un bacio passionale. Nonostante tutto, però, Greta, poco prima dell’inizio della nuova puntata del reality, si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore pubblica. Greta ha così dedicato la canzone “Niente Più” di Claudio Baglioni al suo cagnolino.

Greta Rossetti attende l’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

Greta Rossetti, in mancanza del fidanzato Mirko, coccola il suo cagnolino e si lascia travolgere dal suo amore in vista anche di una puntata che darà ufficialmente il via ad una nuova fase del Grande Fratello 2023 e che potrebbe avere delle conseguenze anche sulla vita di Greta. Questa sera, infatti, nella casa del Grande Fratello 2023, entra Perla Vatiero come concorrente ufficiale.

Nonostante Mirko e Perla non siano più fidanzati da mesi e lui abbia ormai cominciato una relazione con Greta, il confronto a distanza avvenuto nella scorsa puntata ha scatenato il popolo del web, convinto che tra Perla e Mirko ci sia ancora del sentimento. Come reagirà, dunque, Greta di fronte alla convivenza di Perla e Mirko?

