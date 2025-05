Entrambe Greta Rossetti e Perla Vatiero si stanno rifacendo una vita dopo le loro storie d’amore finite. Infatti, la prima ha appena affrontato la rottura con Sergio D’Ottavi, per la quale non risultano essere ancora chiare le motivazioni. La seconda, invece, ormai da diversi mesi ha messo un punto alla relazione con Mirko Brunetti, con il quale aveva partecipato a Temptation Island. Ad un certo punto si era vociferato di una possibile frequentazione con Alessio Falsone, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Nelle ultime settimane, infatti, Alessio e Perla non si sono più visti ma la ragazza ha iniziato ad uscire sempre di più con perla con la quale condivide un passato amoroso difficile. Le due ex concorrenti del Grande Fratello sono state beccate insieme a Milano in un locale, forse per via del fatto che Perla si è trasferita in città dopo il GF mentre Greta Rossetti vive a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.

Perla Vatiero e Greta Rossetti sempre più amiche: cos’è successo al locale di Milano

Greta Rossetti e Perla Vatiero si stanno godendo questo periodo di tranquillità, anche se a quanto pare si stanno divertendo non poco. A mandare la segnalazione di loro due insieme è stato Alessandro Rosica, che ha riportato il messaggio di un fan. Il seguace dell’esperto di gossip ha dichiarato di aver visto le due ex concorrenti del Grande Fratello insieme a Milano nel famoso locale ‘Pineta’ mentre si trovavano con Riccardo Sottil e diversi calciatori.

Greta Rossetti e Perla Vatiero si trovavano nel privè del locale, un luogo in cui notoriamente non si possono fare delle fotografie, ma l’utente che ha scritto ad Alessandro Rosica ha giurato di aver visto Greta mentre baciava un ragazzo in modo molto appassionato. Nulla di strano, dato che Sergio D’Ottavi sta andando avanti con la sua vita senza troppi freni. Quello che conta è che Greta Rossetti e Perla Vatiero sono diventate molto amiche e hanno anche pubblicato delle storie in cui mostrano di essere ormai inseparabili.