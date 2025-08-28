Greta Rossetti e Perla Vatiero si sono scambiate parole d'amore sui social, mostrando di essere oggi grandi amiche: c'è chi però non ci crede

Da rivali in amore a grandi amiche. Non è di certo una novità che due donne che si sono ritrovate ad amare lo stesso uomo finiscano poi col diventare grandi complici quando per entrambe quella storia è archiviata. Eppure sono in tanti a non credere all’amicizia professata da Greta Rossetti e Perla Vatiero. Le due ragazze hanno in comune un ben noto ex, Mirko Brunetti, oggi fidanzato con Silvia Ghio e reduce di uno sfogo pubblicato proprio poche ore fa di fronte ad accuse e segnalazioni, a suo dire false, ricevute in questi giorni.

La forza di una donna, anticipazioni 29 agosto 2025/ Enver minaccia Sirin, vuole incontrare Sarp

Mentre Mirko vive da mesi la sua nuova relazione, sia Greta che Perla rimangono single e sono anzi reduci da una vacanza trascorsa insieme tra bellissime località di mare e calciatori. Se questa vicinanza ha subito destato qualche sospetto nei follower delle due ex gieffine, le parole che si sono scambiate sotto gli ultimi post hanno scatenato anche qualche commento negativo.

Delitto Garlasco, De Rensis: "Condanna di Stasi basata su orari incerti"/ "Impossibile delitto in 23 minuti"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perla Vatiero (@perla_vatiero)

Greta Rossetti e Perla Vatiero grandi amiche dopo Mirko Brunetti: dediche e critiche dei follower

Sotto un carosello di immagini pubblicato da Perla Vatiero su Instagram, che contiene anche foto e video con Greta, quest’ultima ha commentato: “Tutto meravigliosamente meraviglioso”. Perla le ha allora risposto: “Ovunque, basta che sia con te”; al che l’amica ha risposto facendo sapere di essersi commossa a queste parole. Tra i commenti delle due ragazze c’è chi si è detto felice di questa amicizia, scrivendo: “Non c’è cosa più bella che riscoprire una persona”. Non mancano, però, commenti negativi. “Che falsità”, ha commentato un utente, “Mi puzza di falso, hype”, ha aggiunto un altro. Questa inaspettata amicizia continua, dunque, a destare qualche dubbio, solo il tempo potrà smentirli definitivamente.

Francesco Chiofalo torna in tv?/ Spunta l'indiscrezione: cosa farà l'ex Temptation Island