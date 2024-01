Greta Rossetti e Perla Vatiero ‘stufe’ di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Non esiste solo lui…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e Perla Vatiero dicono ‘basta’ al triangolo

Per lunghe settimane, e in buona parte anche oggi, uno dei temi principali del Grande Fratello 2023 è stato certamente il ‘triangolo’ amoroso con protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Tutto è partito da Temptation Island, fino ad arrivare alle dinamiche degne di una soap opera osservate nella Casa più chiacchierata d’Italia. Il pubblico si è schierato, ha dibattuto, così come i volti chiamati in causa. Ad oggi però sembra che i diretti interessati siano stufi di continuare ad essere incalzati sulla questione, reputandola decisamente esaurita.

L’uscita di Mirko Brunetti dal Grande Fratello 2023 è stata forse la circostanza che più ha influito sui risvolti del ‘triangolo’. Con il passare del tempo Greta Rossetti si è defilata mentre l’interesse dei fan e protagonisti si è spostato sul possibile ritorno di fiamma tra l’ex concorrente e Perla Vatiero. Intanto, come riporta Leggo, entrambe le ragazze nelle ultime ore hanno messo in evidenza una sorta di insoddisfazione rispetto al ripetersi delle domande, lamentando il fatto di non aver modo di parlare anche di altre tematiche.

Perla Vatiero e Greta Rossetti, la voglia di andare ‘oltre’ Mirko Brunetti

“Ormai il triangolo esiste; anche il confronto dell’altra volta, che senso ha avuto? Però va fatto, va inserito il blocco, quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”. Queste le parole di Perla Vatiero – riportate dal portale – che sembra quasi prendersela con gli autori del Grande Fratello 2023, ‘rei’ di continuare a proporre come blocco il tema del ‘triangolo’.

Sulla stessa lunghezza d’onda è sembrata anche Greta Rossetti. “Ma sarà sempre così; del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko, io parlo tutto il giorno del mio ex…”. Dunque, anche l’ex volto di Temptation island preferirebbe essere incalzata su altre circostanze piuttosto che sempre in riferimento alle trame amorose riguardanti Mirko Brunetti. Chissà che questa lamentela non venga menzionata nella prossima puntata ponendo l’accento sulla loro necessità di andare oltre il ‘triangolo’ sentimentale.

