Greta Rossetti e Perla Vatiero oggi amiche

Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno sorpreso tutti diventando improvvisamente inseparabili. Dopo aver chiuso la relazione con Sergio D’Ottavi, Greta ha ricominciato a frequentare Perla Vatiero con cui ha in comune l’ex fidanzato Mirko Brunetti. Come ricorderanno i fan affezionati di Temptation Island e del Grande Fratello, Greta era la tentatrice di Mirko durante la partecipazione a Temptation Island. Al termine dell’avventura, Mirko aveva chiuso con Perla per cominciare una relazione con Greta con cui, poi, tutto è finito quando Mirko è entrato nella casa del Grande Fratello riscoprendo l’amore per Perla.

Il ritorno di fiamma tra la Vatiero e Brunetti, tuttavia, è durato poco: i due, infatti, si sono lasciati pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello mentre Greta, fino a poche settimane fa era fidanzata con Sergio D’Ottavi, conosciuto proprio al Gf. Entrambe single, Greta e Perla trascorrono insieme tantissimo tempo, ma dietro la loro amicizia il web vede una strategia.

Greta Rossetti e Perla Vatiero: l’ipotesi del web

Sono pochi gli utenti dei social che vedono un’amicizia sincera tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. C’è, infatti, chi nota dietro il rapporto tra Perla e Greta un tentativo per fare hype e tornare al centro dell’attenzione. Tuttavia, avendo condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello, c’è anche chi è convinto che le due stiano utilizzando il tempo per conoscersi meglio ed instaurare un vero legame.

Entrambe, ad oggi, sono single e potrebbero trascorrere insieme l’estate. Nel frattempo, gli ex fidanzati sembrano essersi allontanai dai riflettori: Mirko, infatti, si sta godendo la sua nuova storia d’amore mentre Sergio è tornato a fare il dj con alcuni eventi condividendo pochissimo sui social.

