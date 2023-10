Greta Rossetti e Perla Vatiero verso il Grande Fratello 2023?/ Lo scoop bomba

Greta Rossetti e Perla Vatiero possibili concorrenti del Grande Fratello: l’indiscrezione

Le dinamiche d’amore tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero sono al centro dell’interesse del pubblico. Dopo la lettera di Perla a Mirko al Grande Fratello, il web è sempre più curioso di capire chi sceglierà il concorrente tra le due donne.

Secondo l’indiscrezione di Giuseppe Porro, sia Greta che Perla potrebbero entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Secondo alcune indiscrezioni Greta Rossetti e Perla Vatiero entreranno al #GF. Che ne pensate?“. Chiaramente questo potrebbe dare uno scossone agli ascolti del programma, non sempre alti come gli scorsi anni. Andrà davvero così?

Perla Vatiero e la lettera d’amore per Mirko Brunetti: “Sei stato l’amore più grande della mia vita”

Dopo aver pubblicato sui social il messaggio ‘incriminato, Perla ha indirizzato una lettera a Mirko Brunetti in diretta al Grande Fratello: “Ciao Mirko inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi sai che non faccio le cose a caso. Ho postato il famoso messaggio cancellato perché sono una persona sincera.”

E ancora: “Sono stata più volte tirata in ballo come causa dei vostri problemi lasciati andare, racconta chi sei, non dimenticare tutto sminuendo anche la nostra storia, abbiamo vissuto tante emozioni. A volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato e credimi mi viene un magone perché so che è tutto passato. Mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita, io ti porterò dentro di me“. Nonostante le bellissime parole, Mirko sembra aver deciso di andare avanti con Greta con la quale sta vivendo un periodo di crisi. La stessa Greta, però, su Tik Tok ha espresso la sua opinione in merito alla ex coppia.

