Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello 2024/ L’intima foto di coppia

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: la foto carica d’amore dopo il Grande Fratello 2024

La Casa del Grande Fratello 2024 è stata galeotta per Greta Rossetti, riscopertasi innamorata e pronta ad affrontare il futuro al fianco di Sergio D’Ottavi. Archiviata la delusione per come sono finite le cose con Mirko Brunetti, rimessosi insieme a Perla Vatiero, Greta ha trovato in Sergio una persona a lei affine e con cui instaurare un rapporto complice. Al momento i primi giorni di vita reale, fuori da Cinecittà dopo la finale dello scorso lunedì sera, sembrano procedere nel migliore dei modi.

A testimoniarlo è uno scatto social, condiviso dalla Rossetti e rilanciato anche sul profilo Instagram di Novella 2000. Nella foto si vedono i due ex gieffini in atteggiamento complice, stretti l’uno all’altra: lei poggia il braccio sulla sua spalla e fa un selfie, lui la bacia affettuosamente sulla guancia, vicino alla bocca. “La storia tra i “Sergetti” prosegue a gonfie vele“, la didascalia della testata a corredo della foto. Ed effettivamente, al momento, tutto sembra filare liscio per la neonata coppia, ora pronta a godersi il proprio amore lontano dalle telecamere dello show.

Greta Rossetti su Sergio D’Ottavi: “Voglio conoscerlo sempre di più“

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si godono dunque il loro presente, dopo l’esperienza al Grande Fratello 2024. La coppia è felice insieme ma non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi né di correre troppo, per evitare scottature. Anche a Verissimo, in un’intervista a Silvia Toffanin rilasciata ieri pomeriggio, l’ex tentatrice ha confermato questa intenzione: “Non correrò più, ma voglio conoscerlo sempre di più con i giusti tempi”.

Inoltre, Greta ha voluto anche farsi un augurio importante per il suo futuro: “Mi auguro di essere la persona che sono stata al Grande Fratello anche fuori. Lì dentro ho scoperto una Greta che mi piace tantissimo e che voglio portare anche nella vita fuori, senza farmi condizionare dai giudizi. Spero di superare tante paure, insicurezze e diffidenze nei confronti degli uomini”.

