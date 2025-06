Sergio D'Ottavi parla per la prima volta della crisi con Greta Rossetti: ecco cos'ha detto

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono definitivamente lasciati? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo nelle ultime settimane. Più di un mese fa, infatti, l’ex gieffina ha confermato di star attraversando un periodo difficile con il fidanzato, senza parlare però di una separazione ufficiale. Da lì, era stata avvistata insieme a Lorenzo Spolverato, sebbene entrambi abbiano smentito categoricamente i rumors di un possibile flirt. Ad ogni modo, da settimane, i “Sergetti” non si mostrano insieme, rendendo ormai palese la loro crisi.

Anche il fratello e la madre di Greta si erano espressi a riguardo, parlando un momento basso nella relazione. Infine, negli ultimi giorni, Sergio è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa in una discoteca, scatenando il caos sul web. In tanti, infatti, l’hanno subito accusato di aver intrapreso una nuova relazione. A questo punto, dopo settimane di silenzio, l’ex gieffino ha deciso finalmente di parlare.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: la verità sulla loro rottura

Stanco dei gossip che continuano a circolare sul suo conto, Sergio D’Ottavi ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando uno sfogo ironico su Instagram. “Sto cercando della verità sulle str*nzate che scrivono, ma non ho trovato nulla. Magari sarò più fortunato se ritento”, ha detto. Chiaramente, si riferiva al video diffusosi recentemente, in cui lo si vede in una discoteca insieme ad una ragazza. A quanto pare, però, non si trattava affatto di una nuova frequentazione.

D’altro canto, anche Greta Rossetti ha voluto chiarire e calmare i fan. In alcune stories ha ribadito il suo fastidio per le fake news, smentendo tutti i rumors: “Mentre voi inventate fake news, noi ci divertiamo“. Insomma, che la crisi tra i “Sergetti” sia rientrata? Chissà, ma sicuramente questi sfoghi social hanno riacceso le speranze dei loro numerosi fan.

