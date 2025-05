La telenovela Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi prosegue dopo le voci dei giorni scorsi riguardo alla fine della loro relazione. Tante indiscrezioni confermate anche dai principali esperti di gossip, la coppia avrebbe deciso di interrompere la relazione, come confermato anche dalla madre di Greta, la signora Marcella che nelle ultime ore avrebbe dato la notizia ai fan. Ad alimentare nuovi gossip ci ha pensato però Josh Rossetti, fratello di Greta che si è espresso sulla coppia formata dalla sorella e Sergio D’Ottavi, ammettendo come tra i due non sia ancora stata detta l’ultima parola al momento:

Sarah Toscano ha un fidanzato?/ Flirt con Holden ad Amici e rumor su Achille Lauro: “L’amore? Tasto dolente”

“Non si tratta di un momento di crisi, magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi” ha detto Sergio D’Ottavi rompendo il silenzio sulla coppia formata dalla sorella e dall’imprenditore.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno/ Lo sfogo dopo Amici 24: "Al rapporto mancano tante cose"

Josh Rossetti smentisce la madre: come stanno le cose tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

E dunque come stanno realmente le cose tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? I due per il momento non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma viene da immaginare che nella vita dei due ex concorrenti del Grande Fratello qualcosa sia cambiato ufficialmente.

Vedremo se ci saranno delle parole in questi giorni, ma come svelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano tra i due l’amore sarebbe finito. E i fan dei Sergetti intanto continuano a cercare verità sui social, o quantomeno degli indizi.

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."