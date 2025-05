Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, questa volta davvero. I due ex concorrenti del Grande Fratello avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione, come sottolineato dall’esperta di gossip Deianira Marzano sui social: “Tutto vero, non stanno cercando di fare hype” ha scritto su Instagram. Una conferma che dunque va in contrapposizione alle parole di Greta Rossetti dei giorni scorsi, l’ex gieffina aveva deciso di chiarire intervenendo sui social la situazione e smentendo le voci riguardanti un flirt con Lorenzo Spolverato:

“Non mettete in mezzo persone che non c’entrano nulla. Con Lorenzo c’è solo un rapporto normale, di amicizia. Basta ricamarci sopra. Se volete farvi i vostri film mentali, siete liberi di farlo, ma la realtà la conosciamo solo io e Sergio” ha assicurato Greta Rossetti in una storia Instagram. La relazione con Sergio D’Ottavi però sembra essere davvero giunta al capolinea questa volta.

Greta Rossetti smentisce il flirt con Lorenzo Spolverato

La fine della storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi non avrebbe niente a che vedere con il rapporto di amicizia tra l’ex tentatrice di Temptation Island e l’ex concorrente del Grande Fratello. Niente da fare dunque per l’amore nato sotto i riflettori del loft più spiato d’Italia.

Greta Rossetti aveva provato a giustificare così le tensioni delle quali si è parlato nei giorni scorsi: “Tutti litigano, tutti attraversano momenti no con il proprio partner, e spesso il giorno dopo ci si chiarisce. Ma non per questo ogni discussione diventa una rottura definitiva.” Nessun annuncio ufficiale ad ora, ma si continua a parlare di indiscrezioni che per adesso non sono ancora state confermate dai due diretti interessati.

