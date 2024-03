GRETA ROSSETTI E SERGIO D’OTTAVI FIDANZATI DOPO IL GRANDE FRATELLO?/ Lei: “Non voglio più correre ma…”

“Bisogna essere liberi e spensierati per accogliere, ora lo è diventata”, così Sergio D’Ottavi parla a Verissimo della relazione con Greta Rossetti, conosciuta al Grande Fratello. “Ha avuto tanta pazienza, non so neanche come ha fatto”, confessa l’ormai ex concorrente. Proprio nello studio di Silvia Toffanin fa una promessa che riguarda anche il fidanzato: “Mi auguro di essere la persona che sono stata al Grande Fratello anche fuori. Lì dentro ho scoperto una Greta che mi piace tantissimo e che voglio portare anche nella vita fuori, senza farmi condizionare dai giudizi. Spero di superare tante paure, insicurezze e diffidenze nei confronti degli uomini”. Ma Greta Rossetti avverte Sergio D’Ottavi: “Non correrò più, ma voglio conoscerlo sempre di più con i giusti tempi”. (agg. di Silvana Palazzo)

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: dal Grande Fratello 2024 alla vita vera

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono ancora fidanzati dopo il Grande Fratello 2024? A rispondere a tale domanda sono gli stessi protagonisti che, conclusa l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, sono tornati sui social condividendo i momenti della quotidianità e svelando la verità sul loro rapporto. Greta e Sergio sono entrati nella casa di Cinecittà con due stati sentimentali differenti: lei, infatti, si è ritrovata a convivere con Mirko Brunetti che, fino a pochi giorni prima del suo ingresso, era ancora il suo fidanzato e lui è entrato da single.

Greta, infatti, prima ancora di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello, nel corso di un confronto con lo stesso Mirko, aveva messo fine alla storia con Brunetti. Nella casa, però, almeno inizialmente, ha evitato qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Sergio, però, che non ha mai negato di essere particolarmente interessato a Greta, non ha mai mollato riuscendo a conquistare la fiducia di Greta che, poche settimane prima della finalissima, si è lasciata andare.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: la storia continua

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono usciti insieme dalla casa del Grande Fratello 2024 affrontando insieme il ritorno alla realtà. Greta e Sergio, infatti, hanno trascorso insieme le prime ore fuori dalla casa e, durante la festa finale del Grande Fratello, si sono mostrati affiatati e complici. La storia, dunque, tra i due continua e la prova arriva anche dai rispettivi profili Instagram. Greta, infatti, ha pubblicato lo screenshot di una videochiamata che è stato, poi, pubblicato anche dallo stesso Sergio.

I due ex gieffini, dunque, stanno portando avanti la storia nata sotto le luci delle telecamere e, non potendosi vedere tutti i giorni, mantengono i contatti con le videochiamate. Sereni e felici, dunque, i due dichiareranno presto di essersi innamorati? I fan lo sperano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRETA E SERGIO ✨ (@gretaesergio)













