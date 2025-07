Ritorno di fiamma tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi? Spunta un'indiscrezione sull'ex coppia del Grande Fratello.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono stati fidanzati per un anno. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello dove Greta ha cominciato lentamente ad avvicinarsi a colui che è poi diventato il suo fidanzato. Fuori dalla casa più spiata d’Italia, Greta e Sergio hanno affrontato anche alcune crisi superandole sempre insieme e vivendo, poi, la storia lontano dai riflettori. Nonostante i vari alti e bassi, i due sono stati insieme per un anno fino a poche settimane fa quando è diventata ufficiale la rottura. Sia Greta che Sergio, tuttavia, hanno preferito non commentare la notizia.

Lorenzo Spolverato, scelta ‘drastica’ dopo il viaggio in Africa/ “Lontano da tutto e tutti”, fan spiazzati

Sergio ha così condiviso su Instagram contenuti dedicati alla sua musica e al suo lavoro mentre Greta ha pubblicato soprattutto contenuti dei giorni trascorsi a Ibiza insieme a Francesca Sorrentino e Perla Vatiero. Negli ultimi giorni, però, alcuni movimenti social hanno riacceso i riflettori su Greta e Sergio.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti: l’indiscrezione di Deianira Marzano

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati ufficialmente insieme? I like di Sergio alle foto di Greta sono ufficialmente tornati e i fan si chiedono se dietro tale gesto ci sia effettivamente un ritorno di fiamma. A rispondere a questa domanda è Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha risposto ad una follower facendo chiarezza sul rapporto tra Sergio e Greta.

Grande Fratello di Simona Ventura, scelta già la prima concorrente?/ È una ragazza spagnola lontana dalla tv

“Ciao Deia! Dopo Torino, Sergio D’Ottavi ha ripreso a mettere like a tutti i post Instagram di Greta. Sono tornati insieme”, chiede l’utente a Deianira Marzano che risponde così – “Per ora no, ma sono in buoni rapporti”, la conclusione dell’esperta di gossip.