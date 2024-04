Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio dopo il Grande Fratello!

Grande fratello vip, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati dopo il reality?

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono ancora una coppia dopo l’idillio nato tra le mura della Casa di Grande Fratello 2024? Questo é il quesito del momento visto che i fan del reality della Casa più spiata d’Italia cominciano a chiedersi cosa ne sia dell’amore nato al reality show dopo il tempo e lo spazio condiviso sotto i riflettori, al rientro a casa.

In particolare si sollevano online i sospetti di una rottura tra i fidanzati di Grande fratello 2024 visto che Greta Rossetti é immortalata in solitaria al compleanno dell’ex gieffino Vittorio Menozzi e con lei non presenzia invece Sergio D’Ottavi.

Ma in una replica al gossip rosa del momento che la vedrebbe in crisi d’amore, Greta Rossetti si riattiva su Instagram per rassicurare tutti sul prosieguo della sua lovestory.

Esplode il gossip della rottura: la replica social

“Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano -fa sapere Greta Rossetti non troppo velatamente a smentita della rottura-. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita”.

Quindi, in conclusione del messaggio stizzito dell’ex Grande fratello arriva poi il perentorio dissenso al gossip del momento: “Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisone”.

Insomma, sembra proprio che l’ipotesi della crisi d’amore post-Grande fratello dei fidanzati sia così prontamente smentita dalla diretta interessata, Greta Rossetti, in nome e per conto della coppia e anche del fascinoso chef dagli occhi di ghiaccio. Nel frattempo, intanto, l’ex gieffina Soleil Sorge é al centro di un triangolo…











