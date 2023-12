Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, flirt al Grande Fratello?/ Loro frenano: “Ci dobbiamo conoscere meglio”

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi: “Ci dobbiamo conoscere meglio“

Al Grande Fratello 2023 nuovi intrecci sentimentali dominano i dibattiti sul web, sempre attento a tutto ciò che succede nella Casa nelle dinamiche tra i concorrenti. Già da giorni, in particolare, si vocifera di un possibile flirt in corso tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. I due hanno instaurato un feeling piuttosto evidente, fatto di carezze e confidenze intime, e in molti sui social sognano una possibile ship. Uno degli ultimi video circolanti sul web, tuttavia, sembra smorzare l’entusiasmo non solo del pubblico, ma anche dei coinquilini, anche loro attenti a cosa sta accadendo tra i due.

Grande Fratello 2023, 26a puntata/ Eliminato e diretta: Mirko torna in studio

“Ci dobbiamo conoscere meglio“, ammette Vittorio frenando subito gli entusiasmi, nel corso di una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi e altri gieffini. “Già mi è venuta la secchezza, cambiamo discorso“, interviene Greta, strappando un sorriso agli altri. Sollecitata dalla curiosità generale, la coppia tuttavia non si sbilancia al momento. “Ma possiamo semplicemente conoscerci senza rottura di scatole da parte di altri?“, chiosa Menozzi durante la chiacchierata.

Signorini: "Televoto truccato al GF? Se così fosse non sarebbe uscito Mirko"/ "Era una dinamica fortissima!"

Federico Massaro e Perla Vatiero: possibile flirt al Grande Fratello 2023?

Ma c’è un’altra possibile ship in corso che sta animando, e non poco, il dibattito sul web. In seguito alla clamorosa uscita di scena di Mirko Brunetti, eliminato nella precedente puntata del Grande Fratello 2023, Perla Vatiero sembra esserci avvicinata a Federico Massaro. Il neo-inquilino, che a sua volta ha mandato in delirio il web per un presunto reciproco interesse per Vittorio Menozzi, si è avvicinato alla ex protagonista di Temptation Island. E, come mostra un video diffuso pochi minuti fa, l’ha aiutata ad aggiustarsi il vestito.

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello 2023/ Confronto con Perla in Casa: lo spoiler di Signorini

“Qualche giorno fa c’era mirko ad aggiustarle il vestito di perla, mentre oggi é stato federico a farlo“, fa notare un utente su X, condividendo il video di quei brevi istanti. Tra i due potrebbe davvero nascere qualcosa? Gli intrecci sentimentali, legati soprattutto a Perla e Greta dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, potrebbero essere oggetto di dibattito nella nuova diretta del reality di questa sera.

qualche giorno fa c’era mirko ad aggiustarle il vestito di perla, mentre oggi é stato federico a farlo 🥂 #perletti pic.twitter.com/rgNRW0a5mz — perletti ²⁸ (@HESFlNE) December 11, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA