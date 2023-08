Greta Rossetti: “Ecco perché non ho baciato Mirko a Temptation Island”/ “Se fosse uscito con Perla…”

Perché Greta Rossetti e Mirko Brunetti non si sono baciati a Temptation Island 2023? Le parole della tentatrice

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti procede a gonfie vele. Dopo Temptation Island 2023 e la rottura con Perla Vatiero, Mirko ha deciso di dedicarsi anima e corpo a questa nuova relazione, conoscendo anche la famiglia di Greta. Proprio l’ex tentatrice, rispondendo su Instagram alle domande di alcuni follower, ha regalato nuovi aggiornamenti sulla loro relazione e anche qualche inedito retroscena sulla frequentazione a Temptation.

Greta Rossetti, scontro social con Perla dopo Temptation Island 2023/ La fidanzata di Mirko: "Quel video..."

In particolare Greta ha rivelato il motivo per il quale lei e Mirko non si sono baciati a Temptation Island: “Questa è una bella domanda! – ha ammesso – Non ci siamo baciati perché vuoi o non vuoi lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e porto rispetto alle donne altrui.” E ha aggiunto: “Un bacio è una mancanza di rispetto assoluta, ma poi non ce n’era bisogno. Ci siamo avvicinati tanto mentalmente. Il bacio sarebbe stato una cosa in più che poteva succedere benissimo fuori dalle telecamere.”

Alessia e Davide di Temptation Island 2023 si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

Greta Rossetti spiega come va con Mirko Brunetti e come gestiranno la distanza

Greta ha poi raccontato come procede con Mirko: “Non mi sopporta più! – ha scherzato; poi ha rivelato come si sarebbe comportata se fosse uscito con Perla – Se lo avessi cercato lo stesso qualora fosse uscito con Perla? No ragazzi, assolutamente no! Porto rispetto per le relazioni altrui.”

Sul finale l’ex tentatrice ha spiegato come lei e Mirko gestiranno la distanza: “Beh ragazzi ci sono i treni, ci sono gli aerei. Con la macchina sono cinque ore e io in macchina ci sto praticamente tutto il giorno, tutti i giorni da sempre. Da sei anni a questa parte che ho la patente sono sempre in macchina. Mi sono fatta da sola viaggi in macchina molto più lunghi quindi non lo vedo assolutamente un problema. Nei weekend o quando potrò io o potrà lui troveremo il modo per vederci sicuramente. Il modo si trova.”

Amici 22, Wax: l'ex fidanzata si presenta al concerto/ Web in tilt: le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA