Greta Rossetti fa pace con Perla Vatiero al Grande Fratello?/ “Tu mi hai aiutata davvero tantissimo”

Greta Rossetti: “Sto imparando a conoscermi”

Greta Rossetti sta facendo un bel percorso all’interno del Grande Fratello, dopo la fine della storia con Mirko Brunetti l’ex tentatrice sta conoscendo se stessa giorno dopo giorno. A esserle a fianco anche Perla Vatiero, con la quale si è inaspettatamente creata una bellissima amicizia.

Greta Rossetti innamorata di Vittorio Menozzi?/ Coccole e carezze sul letto, fan impazziti

Riflettendo in giardino, l’influencer si confida proprio con Perla raccontando di sentirsi più matura e consapevole di se stessa: “Io questi discorsi li facevo con mia mamma e non li capivo e concepivo perchè ero giovane. Ad oggi lo capisco, prima mi facevi la battuta e ridevo non me la prendevo, ad oggi me la prendo. Perchè sto imparando a darmi valore, sto imparando a conoscermi. Credimi, quando ti dico io prima davvero non mi conoscevo internamente. Quando mi dicevano “credimi tu internamento sei tanto”, io ero felice perchè non lo sentivo“.

Marco Maddaloni, minaccia di abbandonare Grande Fratello 2023/ “Voglio fare come Fiordaliso"

Greta Rossetti e l’amicizia con Perla Vatiero: “Mi hai aiutato tantissimo”

Greta e Perla stanno stringendo man mano un legame molto forte, nonostante i passati dissidi a causa di Mirko Brunetti. Messe da parte tutte le incomprensioni, tra le due concorrenti sta nascendo un legame davvero profondo e importante all’interno del Grande Fratello.

“Quando ti conosci e sai cosa potresti dare a una persona se gli piaci esteticamente ti interessa, ma in parte. Credo di essere felicissima anche solo di averlo capito, poi devo metterlo in pratica però già averlo capito per me è un grosso passo in avanti. Il fatto di darmi una sberla morale a me serve, tu mi hai aiutato davvero tantissimo” ha affermato Greta rivolgendosi a Perla. Quest’ultima ha augurato il meglio all’amica: “Sono contenta che una volta uscita da qui sarai un’altra persona. Diversa sotto quell’aspetto, perchè per il resto non ti manca assolutamente nulla“.

Perla Vatiero, ritorno di fiamma con Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello 2023/ "Penso che lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA