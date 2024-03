Greta Rossetti ferita da Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2024/ “Nomination? Fa male la sua motivazione”

Grande Fratello 2024, Greta Rossetti delusa da Sergio D’Ottavi: “Fatto male le motivazioni alla nomination”

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera del Grande Fratello 2024. Ci sono state due eliminazioni, Anita Olivieri prima e Paolo Masella e l’elezione del terzo finalista Massimiliano Varrese. Non sono mancati però anche confronti, discussioni ed amarezze per alcuni. Per esempio, Greta Rossetti è rimasta molto delusa da Sergio D’Ottavi per le motivazioni che il giovane sportivo ha fornito nel non nominarla al televoto per eleggere il finalista.

Nel dettaglio, durante il momento delle nomination, mentre Greta Rossetti ha nominato senza pensarci neanche un secondo Sergio D’Ottavi, quest’ultimo ha preferito votare Massimiliano Varrese. Ma ciò che ha ferito molto Greta Rossetti sono state le motivazioni. Sergio, infatti, ha voluto premiare l’attore per il percorso fatto, sminuendo in questo modo il percorso dell’ex volto di Temptation Island che delusa e amareggiata si è sfogata proprio con Massimiliano.

Greta Rossetti si sfoga con Massimiliano Varrese: “Devo credere in me stessa”

Sul punto di piangere, Greta Rossetti ha confessato a Massimiliano Varrese che si aspettava una scelta diversa da parte di Sergio D’Ottavi: “Non mi ha fatto male la nomination in se ma la motivazione che ha dato nel non nominarmi che mi ha fatto male. Se avesse detto ‘nomino Max perché è una grande persona, un grande padre se lo merita’ no… è la motivazione che ha data su di me.” Ed infine ha concluso: “A me queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa”

Massimiliano Varrese ha cercato di consolare Greta Rossetti (qui il video) spingendola a vederla da un altro punto di vista. Sergio D’Ottavi è un ragazzo molto sensibile e profondo e sicuramente non voleva sminuirla. Ferma sulle sue idee la giovane ha ringraziato Massimiliano Varrese dopo aver ribadito: “Io tutelo il mio percorso e lui lo sa”











