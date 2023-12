Greta Rossetti ha infranto il regolamento del Grande Fratello 2023?/ “Mi sgridano”: il video

Greta Rossetti, regolamento infranto? “Mi sgridano“

Al Grande Fratello 2023 Greta Rossetti rischia grosso per alcune dichiarazioni. Negli ultimi giorni, infatti, la neo-concorrente si è lasciata scappare informazioni provenienti dall’esterno nel corso di alcune chiacchierate. Un episodio che, tuttavia, violerebbe il regolamento del programma, dal momento che è assolutamente vietato riportare in Casa informazioni o notizie provenienti da fuori. Ci sono alcuni video, in particolare, che incriminerebbero la concorrente e che hanno fatto prontamente il giro del web

Vittorio Menozzi e Federico Massaro, ship al Grande Fratello 2023?/ Web in delirio: tutti gli indizi

Uno di questi fa riferimento ad una chiacchierata tra Greta, Perla Vatiero e Garibaldi mentre mangiano in cucina. Ad un certo punto Giuseppe, in riferimento ai due nuovi ingressi di lunedì sera, quelli di Monia La Ferrera e Federico Massaro, ha chiesto all’ex single di Temptation Island se ne fosse stata al corrente già da prima: “Sapevi che entravano?“. Greta ha così risposto: “Di lui sì, invece anziché l’altra ero convinta dell’altro“. Una risposta molto vaga, al punto che i due coinquilini le chiedono informazioni in più. Lei, a quel punto, si zittisce esclamando, in riferimento agli autori: “Niente, sennò mi sgridano“.

Mirko Brunetti tra Perla Vatiero e Greta Rossetti/ Lui ammette: "In questo momento ho tanta confusione ma..."

Greta Rossetti, arriveranno provvedimenti al Grande Fratello 2023?

Tuttavia sul web emerge un altro video, che vede Perla Vatiero e Greta Rossetti chiacchierare a bassa voce durante uno stacco pubblicitario, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. In particolare, le due concorrenti sembrano riferirsi ad un nuovo presunto ingresso: “Non riusciamo a capire se quell’altro è “L” o “I“”. La Rossetti lascia intendere di sapere qualcosa a riguardo ma, non potendo parlare, si limita ad alcuni gesti. “Hai fatto un segno… che vuol dire?“, le chiede Perla incuriosita. La coinquilina, a quel punto, si blocca: “No, perché poi mi uccidono. Oggi mi hanno sgridato 800 volte“.

Mirko Brunetti: "Tra me e Greta c'è il sentimento"/ "Tendo a bloccarmi in questa situazione..."

Sembra dunque che Greta Rossetti, da poco entrata nella Casa, sia a conoscenza di determinate informazioni provenienti dall’esterno. Questo tuttavia rappresenta una violazione del regolamento del reality: verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Non Greta che non si tiene un cacio in bocca neanche a pagarla e la mia certezza che ormai in casa sanno anche i millesimali delle percentuali 💀#grandefratello pic.twitter.com/HrsbQRANWC — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 5, 2023

Che sapeva già chi sarebbe entrato stasera ma che sperava potesse entrare anche Luca Vetrone.

Qui lei e Perla ne parlavano durante la puntata tramite iniziali pic.twitter.com/XnJUJ1ht1Q — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 5, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA